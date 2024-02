“Squadre con città da 20.000 abitanti falsano la Serie A”: bufera su ADL, che attacco al patron – FOTO

Duro attacco da parte del noto giornalista ad Aurelio De Laurentiis per quanto detto nell’incontro di ieri a Palazzo Madama

Pochi giorni dopo l’attesa conferenza stampa a Castel Volturno, in cui un Aurelio De Laurentiis senza freni ha raccontato tante cose, ieri è tornato a parlare nuovamente. Bisogna però tornare indietro a mercoledì dove sono stati tantissimi i temi toccati dal numero uno azzurro. Dai rinnovi mancati come quello di Piotr Zielinski a situazioni “spigolose” come quella di Victor Osimhen.

De Laurentiis, durante la giornata di ieri, ha parlato ai membri del Club Napoli Parlamento in cui ha continuato alcuni discorsi rimasti in sospeso in conferenza stampa. Prima ha fatto riferimento ai procuratori, una figura poco gradita al presidente del Napoli. Ha spiegato che dovrebbero essere stesso le società a gestire i contratti dei giocatori e non i procuratori. Poi ha detto che squadre che rappresentano città da poco più di 20 mila abitanti, falsano un campionato.

Una frase che non è piaciuta ad Alfredo Pedullà, noto giornalista di Sportitalia.

La dura critica ad Aurelio De Laurentiis

Alfredo Pedullà ha aspramente criticato il patron partenopeo per quanto detto ieri nell’incontro a Palazzo Madama con i membri del Club Napoli Parlamento. Il giornalista di Sportitalia, ha deciso così di intervenire e di criticare De Laurentiis attraverso il suo profilo di X.

Non solo ha sbagliato tutto ciò che c’era da sbagliare a Napoli da giugno in poi. Non soltanto ha offeso una grande città come Bari. Adesso si occupa di quelle con ventimila abitanti, senza elencarle…

Così Alfredo Pedullà che faceva riferimento soprattutto alla querelle con i tifosi del Bari. Durante la conferenza di Castel Volturno, De Laurentiis aveva definito il club pugliese come una “seconda squadra”. Questo aveva fatto nascere ed aumentare le fratture tra i tifosi biancorossi e la famiglia del presidente. Luigi De Laurentiis, figlio di Aurelio e presidente del Bari, in un comunicato via social aveva scritto di dissociarsi totalmente dalle parole del padre. Anche lo stesso De Laurentiis, capito l’errore, si era poi scusato pubblicamente con tutti i tifosi baresi.

Un momento particolare questo per Aurelio De Laurentiis, criticato anche da Pedullà. Oltre all’episodio sul Bari, il giornalista ha attaccato il numero uno dei partenopei anche per quanto detto sulle squadre con città da 20 mila abitanti che falserebbero un campionato. Di seguito ecco il suo post sui social.