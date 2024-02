Simeone cuore d’oro, il gesto per un tifoso del Napoli è commovente (FOTO)

Giovanni Simeone si è reso protagonista di un gran bel gesto di solidarietà nei confronti di un tifoso del Napoli che ha sconfitto il cancro.

La stagione del Napoli non è certamente esaltante. Nell’annata post scudetto ci si sarebbe di certo aspettato un percorso più da protagonisti. Invece la gestione prima di Rudi Garcia e poi di Walter Mazzarri, fin qui, non ha dato i risultati sperati. Eppure c’è un aspetto che, a prescindere delle categorie e dai risultati, non cambierà mai: l’amore che i tifosi nutrono verso questa squadra.

E proprio dal mondo della tifoseria arriva una storia commovente e strappalacrime, che però ci ricorda quanto il calcio non sia solo uno sport e come la fede per il Napoli possa essere uno sprone per raggiungere gli obiettivi nella propria vita. Già, perché è proprio questo che è successo a Simone Galiero, tifoso del Napoli che è stata affetto di cancro per ben 7 anni. In questo lungo lasso di tempo un sogno non lo ha mai abbandonato: pensare di poter vedere almeno una volta nella vita giocare il Napoli al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid. Il destino aveva messo le due squadre l’una contro l’altra nel 2017, proprio l’anno in cui fu diagnosticato il tumore a Simone. Di lì è iniziata la sua lunga battaglia, con il sogno sempre chiuso nel cassetto.

La storia di Simone, tifoso del Napoli che ha battuto il cancro

Sette anni, tanto è durata la sfida di Simone contro il suo male, ma alla fine ce l’ha fatta e l’ha battuta. E proprio quest’anno ha avuto l’occasione di avere la sua rivincita: viaggiare a Madrid per vedere il Napoli contro i blancos. A raccontare la storia era stato lo stesso Simone attraverso il proprio profilo Instagram:

Era il 15 Febbraio 2017… giorno in cui si disputò Real Madrid Napoli. Tutti abbiamo avuto dei sogni, soprattutto da bambini. Il mio è sempre stato quello di raggiungere questo stadio. Purtroppo, per me il 2017 si rivelò l’anno più brutto della mia vita. Mi diagnosticarono il tumore, mi sottoposi a chemio, interventi vari e dunque l’occasione di andare al Bernabeu svanì. Ho pregato tutti i giorni che il Napoli beccasse il Real in champions… e dopo 7 lunghi anni eccoci qui. Sto scrivendo queste due righe guardando il campo, consapevole di non riuscire mai a rendere l’idea di quello che sto provando. Ho cambiato 4 treni, 2 metro, 1 aereo e 37278272 km fatti a piedi, e lo rifarei altre mille volte. Non so più che scrivere, voglio solo dire Grazie Dio per tutto questo. Real Madrid – Napoli non è più un sogno. È tutta realtà. Con te ovunque giocherai.

Maglia del Napoli e lettera da Giovanni Simeone

La storia di Simone è arrivata fin dentro lo spogliatoio del Calcio Napoli e ha colpito un calciatore in particolare, Giovanni Simeone, autore della rete del momentaneo vantaggio del Napoli al Bernabeu di quest’anno, gara poi persa 4-2. Ebbene il Cholito ha voluto regalare una propria maglia al giovane tifoso azzurro, al quale ha scritto anche una lettera:

Segnare al Bernabéu è stata una grande soddisfazione per me, ma poi ho conosciuto la tua storia e cosa hai superato per realizzare il tuo sogno quella notte a Madrid ed è stato molto emozionante. Congratulazioni Simone e grazie per tutto il tuo supporto alla squadra. Forza Napoli sempre!

Certamente una bellissima storia, che ancora una volta ci ricorda quali siano i valori più belli che il calcio riesce a trasmettere.