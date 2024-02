Sanremo 2024, Geolier zittisce le critiche: “Lo faccio per i ragazzi”

Sanremo 2024, Geolier si esprime riguardo le tante critiche ricevute in questi giorni: la risposta del rapper napoletano è da brividi

In questi minuti si sta svolgendo la quarta serata del festival di Sanremo 2024, quella dedicata alle cover, forse la più attesa dopo la finalissima di domani. Tanti gli ospiti previsti questa sera sul palco. Negli scorsi giorni i trenta cantanti in gara, mai tanti come quest’anno, hanno avuto occasione di poter cantare i loro inediti nel prestigiosissimo teatro Ariston, simbolo della località ligure. La prima serata hanno cantato tutti i 30 cantanti in gara, la seconda e la terza invece solo in 15. Alla fine delle tre serata è poi stata poi pubblicata la top 5.

Al termine della seconda serata, in testa alla classifica annunciata da Amadeus è apparso Geolier, rapper napoletano che da tempo domina le classifiche di tutte le piattaforme di streaming. Geolier, agli atti Emanuele Palumbo, ha presentato al Festival della canzone italiana il brano “I p’me, tu p’te”. La canzone, scritta interamente in napoletano, è stata duramente criticata. Tra le critiche mosse al cantante napoletano, spiccano proprio quelle relative al dialetto.

Sanremo 2024, critiche a Geolier: la risposta del rapper

Da Maurizio De Giovanni ad Angelo Forgione, viene imputato a Geolier di non aver scritto in napoletano “tradizionale”. Quindi non quello storico, ma una lingua più giovanile e presumibilmente più vicina alle nuove generazioni. Il cantante si è detto dispiaciuto e ha risposto alle provocazioni. Intervistato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha risposto alle critiche: “La cosa brutta è che alcune persone di Napoli dicessero quella cosa”, spiega Geolier.

Il rapper ha poi continuato: “Mi sono fatto una domanda: non è che sto sbagliando io? Ma io parlo il napoletano di strada, del rione, dei ragazzi, quello dedicato su WhatsApp, l’ho imparato per strada, io parlo quello. Poi il napoletano negli anni si è sempre evoluto. Io arrivo ai ragazzi che parlano semplicemente così, tutto qua“.

Serata Cover, cosa e con chi canterà Geolier questa sera

Durante la serata dedicata ai duetti e alle cover Geolier salirà sul palco dell’Ariston con ben tre compagni di viaggio. Ad accompagnarlo saranno i due rapper Guè e Luchè, oltre a Gigi D’Alessio, figura di spicco della canzone napoletana. I quattro si esibiscono in un medley di propri successi. Le canzoni scelte sono Brivido con Guè, O’ primm ammore con Luchè e Chiagne, pezzo di Geolier, con Gigi D’Alessio.