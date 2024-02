Osimhen preoccupa il Napoli, c’entra un messaggio su WhatsApp: cosa sta succedendo

Arrivano notizie dal ritiro della Nigeria dove Victor Osimhen si sta preparando in vista della finale della Coppa d’Africa

Mancano pochi giorni a quello che sarà l’attesissimo big match di domenica sera. A San Siro il Napoli scenderà in campo contro il Milan di Stefano Pioli. Una sfida che vedrà gli azzurri lottare per ottenere i tre punti in uno scontro diretto che mancano da novembre. Attualmente al settimo posto, il Napoli cerca punti decisivi per risalire la classifica e provare a guadagnarsi una qualificazione alla prossima Champions League. Sono quattro i punti che distanziano i partenopei dal quarto posto attualmente occupato dall’Atalanta.

I bergamaschi giocheranno la prossima partita contro il Genoa. Di certo non sarà uno scontro facile per la formazione di Gasperini che cerca punti per allungare in classifica. Gli azzurri saranno chiamati quindi ad uno sforzo di squadra per potersi aggiudicare l’intera posta in palio del match contro i rossoneri, già stabilmente al terzo posto. Sono 27 i gol subiti dal Milan in questo campionato. Un dato che certamente non sarà passato inosservato a Walter Mazzarri durante la fase di preparazione della partita.

La squadra di Pioli, differentemente da Inter e Juventus, non riesce quasi mai a tenere la saracinesca chiusa e le reti subite in stagione stanno diventando davvero tante. Gli azzurri dovranno quindi puntare sulle difficoltà difensive del Milan che spesso e volentieri concede tanto agli attacchi avversari.

Osimhen in dubbio per la finale? Il suo messaggio ai compagni

Nel bel mezzo della partita tra Milan e Napoli, anche Victor Osimhen sarà impegnato in una delle sfide più importanti della sua carriera. La sua Nigeria giocherà infatti la finale di Coppa d’Africa contro la Costa d’Avorio, padrona di casa, di Kessiè ed Haller. Alle 21 di domenica sera (orario italiano) ci sarà infatti la finale del trofeo continentale. In una chat Whatsapp di squadra, tutti i calciatori del Napoli hanno caricato Osimhen facendogli un augurio per la finale. Il nigeriano sente molto questa partita e questa competizione. Allo stesso modo però ha informato i compagni di non sentirsi troppo in forma.

L’attaccante ha spiegato di avere dei problemi intestinali che lo stanno tormentando da giorni e che lo hanno costretto a delle flebo riabilitative e che lo mettono ancora in dubbio per la finale di domenica: ha avuto una gastroenterite. Tanta prudenza per lo staff della Nigeria che è in stretto contatto con i medici del Napoli. Victor è atteso a Castel Volturno non prima di mercoledì 14 febbraio, con il Genoa ci sarà.