Milan-Napoli è anche Leao vs Kvaratskhelia: i numeri a confronto

Milan-Napoli è anche occasione per vedere uno contro l’altro Kvaratskhelia e Leao, due fuoriclasse della Serie A odierna: numeri a confronto

Domenica sera andrà in scena Milan-Napoli, gara valida per la ventiquattresima giornata di Serie A, nella splendida cornice dello Stadio San Siro. I due club arrivano al match in maniera totalmente differente. Il Napoli ha vinto l’ultima gara di campionato contro il Verona, grazie ad una prodezza di Kvaratskhelia. Nonostante la vittoria però ci sono ancora aspetti su cui lavorare per mister Mazzarri. Il Milan invece ha rimontato un difficile match in casa del Frosinone, grazie alle reti di Giroud, su assist di Leao, Gabbia e Luka Jovic.

Il Milan, grazie alla vittoria con il Frosinone, si è portato a quota 49 punti, in terza posizione, a meno quattro punti dalla Juventus seconda. Il Napoli invece è ben lontano dalle posizioni di vertice. Gli azzurri sono ora settimi settimi, nel bel mezzo di un’infuocata lotta Champions, nella quale vi sono ben sette squadre in sette punti. Si tratta quindi di un match di fondamentale importanza per il prosieguo della stagione, discorso che vale per entrambe le compagini. Vista la portata del match c’è attesa per le giocate dei due uomini più rappresentativi: Leao e Kvaratskhelia.

Milan-Napoli, le statistiche di Kvaratskhelia e Leao a confronto

È interessante quindi fare un focus sulle prestazioni fin qui dei due calciatori, utilizzando il mezzo più oggettivo possibile: i numeri. Tra le statistiche spicca il numero riguardante le reti segnate: sono 6 quelle del georgiano, solo la metà invece quelle messe a referto dall’asso del Milan.

Data la capacità innata di saltare l’uomo, si nota che Leao e Kvaratskhelia sono rispettivamente il terzo (39\77 Leao) e il secondo (55\113 per Kvara) in classifica per dribbling riusciti in Serie A. Dinanzi a loro solo l’argentino Mathias Soulé. Interessante anche il dato sulle conclusioni a rete. Ben 23 per Kvaratskhelia, Leao invece è fermo a quota 9 tiri in porta.

L’incidenza della nuova posizione di Kvara sulle statistiche

Dati che sono la fotografia del nuovo assetto tattico del Napoli. Mazzarri ha deciso di accentrare Kvaratskhelia, avvicinandolo al terminale offensivo, questo ovviamene gli ha permesso di calciare di più in porta. Il rossonero si difende però sui passaggi chiave, 37. Kvaratskhelia invece conta 32 passaggi chiave per i suoi compagni, un dato comunque molto alto, che mette in risalto l’importanza del georgiano nelle trame offensive degli azzurri.