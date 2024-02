Via dall’Aston Villa in estate, suggestione per il Napoli: notizia su Zaniolo

L’uscita dall’Aston Villa potrebbe segnare il ritorno di Nicolò Zaniolo in Serie A, il Napoli potrebbe seguire la pista.

Manca ancora un po’ al termine del campionato e all’inizio della stagione del mercato estivo, ma diversi club stanno già iniziando a monitorare i prossimi acquisti da effettuare. Tra questi, c’è anche il Napoli, che dopo l’intensa sessione invernale, si sta già proiettando sui prossimi obiettivi da perseguire. La società partenopea sta osservando diversi profili di giocatori da inserire all’interno della squadra in estate, l’obiettivo sarà sempre quello di rinforzare la rosa per raggiungere risultati ottimali.

Zaniolo-Napoli, l’accordo potrebbe arrivare in estate

Tra i giocatori osservati dal Napoli in vista del calciomercato estivo, c’è il trequartista Nicolò Zaniolo. Il club partenopeo potrebbe rappresentare una svolta per l’ex Roma, il giocatore potrebbe ritornare a giocare nuovamente in Serie A. Una decisione importante che potrebbe far ritrovare la grinta giusta al classe ’99, vista l’esperienza poco felice fuori dall’Italia. Per questo motivo, l’avventura in Premier League sembra essere arrivata al termine, l’Aston Villa è pronto a salutare il calciatore. Secondo quanto rivelato da Calciomercato.com, il club inglese non è intenzionato a riscattare il suo cartellino ed è pronto a rispedirlo al Galatasaray, dove è legato fino al 30 giugno 2027.

Secondo queste indiscrezioni, il futuro del calciatore sembra essere in bilico. Infatti, non è ancora chiara quale sarà la sua prossima destinazione. L’unica cosa certa è che Zaniolo vuole fortemente tornare in Serie A, la volontà del giocatore è quella di volersi riscattare dalle aspettative andate male fuori dall’Italia. Soprattutto, l’obiettivo sarà quello di mostrare nuovamente le sue doti nei vari stadi italiani. Il ritorno di Nicolò Zaniolo potrebbe concretizzarsi già in estate, la concorrenza su di lui potrebbe essere anche alta. Tra le diverse società che potrebbero seguire la pista, ci sono Napoli e Fiorentina. Da non escludere anche un possibile inserimento da parte del Milan, il club rossonero era fortemente interessato al classe ’99 già dai tempi di Maldini come dirigente sportivo, l’episodio risale esattamente prima del trasferimento ufficiale Galatasaray.

Tutte squadre che osservano sempre attentamente giocatori con ottime caratteristiche. Soprattutto, si parla di calciatori in grado di rappresentare un vero e proprio rinforzo tra la fascia esterna e la trequarti, ruoli perfetti per l’ex giocatore giallorosso. Ovviamente sono tutte situazioni da valutare e monitorare attentamente in vista dell’estate, il club partenopeo potrebbe quindi, prepararsi all’assalto. Non sarà sicuramente una pista facile da seguire, visto che Zaniolo potrebbe avere i riflettori puntati durate il calciomercato estivo, catturando tutta l’attenzione. Dunque, la vasta concorrenza potrebbe portare a complicazioni. Tuttavia la dirigenza partenopea ha tutte le qualità per riuscire a sferrare il colpo.