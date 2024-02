Nuova regola nel calcio, spunta il cartellino blu: come funziona

Il calcio nel corso degli ultimi anni è andato incontro a modifiche e stravolgimenti: con ogni probabilità siamo dinanzi alla prossima.

“Il calcio non è più quello di una volta”, quante volte abbiamo letto o ascoltato questa frase dai nostalgici del pallone vecchia maniera? Tante, o meglio tantissime. Un calcio lontano, forse meno spettacolarizzato ma per molti più bello e passionale.

Il mondo del pallone, nel corso degli ultimi anni, è andato in contro a vari stravolgimenti, soprattutto per ciò che concerne la regolamentazione delle partite. Cambiamenti iconici, che a quanto pare non sono sul punto di diminuire, bensì aumentare.

Cartellini, la nuova regola stravolge il calcio: fissata la prova

L’avvento della VAR nello specifico ha rappresentato il primo vero punto di svolta. La tecnologia annessa alla sfera da gioco, con la possibilità della “on field review” a correggere quegli errori macroscopici che troppe volte avevano dato adito a polemiche di cui avremmo fatto a meno.

Problema risolto? A quanto pare no, perchè anche l’utilizzo di questa teconologia che tanto sarebbe potuto essere utile, si è portato dietro tanti strascichi. La VAR è e resta uno strumento in mano all’uomo, in questo caso arbitro, che ha degli eventi una valutazione propria, che a volte resta errata anche a seguito di lunghi check. Un saggio l’ha avuto il Napoli proprio domenica scorsa, quando in maniera piuttosto insensata, non è stato ravvisato un rigore solare su Kvaratskhelia, atterrato da dietro in area con tanto di intervento a forbice.

Secondo quanto riportato dal The Telegraph, però, a breve potrebbe esserci una nuova svolta sul rettangolo verde, che a proposito di colori, riguarderà i cartellini. Secondo l’autorevole fonte, i massimi organi calcistici avrebbero ideato una sperimentazione sull’utilizzo di un cartellino blu. Un cartellino che costringerebbe i calciatori a restare out per un tempo di 10 minuti, salvo poi rientrare in campo.

Questa sanzione, verrebbe comminata ai giocatori in caso di falli in situazioni pericolose, i cosiddetti falli tattici, o in caso di proteste reiterate contro il direttore di gara. L’accumulazione di due cartellini blu, sfocerebbe in un rosso, stessa cosa in caso di combinazione blu + giallo. Insomma, sarebbe l’ennesima svolta che distanzierebbe ancor di più il gioco più bello del mondo dal passato.

Ne sapremo qualcosa di più a breve, considerando che per il quotidiano l’intenzione sarebbe quella di testare questo nuovo regolamento in FA Cup, una delle competizioni più antiche del mondo, salvo poi, in caso di riuscita, allargarne l’uso anche per i tornei più importanti.