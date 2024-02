Napoli, grossa cifra nelle casse del club: incassati 77 milioni

Scudetto e non solo, la scorsa stagione anche il quarto di finale di Champions, risultato storico ed utile sotto l’aspetto economico.

La scorsa stagione sotto l’ombra del Vesuvio è stata magica. Il Napoli di Luciano Spalletti si è reso protagonista di un percorso unico: non solo lo scudetto, atteso per trentatrè anni e stravinto in un campionato dominato, ma anche il quarto di finale in Champions League, fase mai raggiunta nella competizione dalle grandi orecchie dal Napoli.

Un percorso che vista la squadra ingiocabile ammirata sino a marzo, aveva fatto sognare ai supporters azzurri ed allo stesso patron Aurelio De Laurentiis, di potersi spingere sino alla finale, considerando il tabellone fortunato che aveva accumulato tutte le favorite dall’atra parte. Ahimè, non è stato così: qualche infortunio di troppo ed una direzione di gara complessivamente insufficiente hanno decretato l’esclusione del Napoli, arresosi dinanzi al Milan.

Introiti Champions: che incasso per il Napoli, tutti i dati

Il percorso in Italia ed Europa è però valso parecchi milioni al Napoli, che è riuscito a chiudere con un utile non indifferente. La UEFA, in tal senso, ha reso noto il suo Financial Report, comunicando gli incassi dei club che hanno partecipato alle tre competizioni europee: Champions League, Europa League e Conference League.

Secondo i dati emersi, pubblicati da Calcio&Finanza, come da previsioni, il club italiano ad aver guadagnato di più è stata l’Inter, complice un percorso memorabile, che ha visto il team di Inzaghi spingersi sino alla Champions contro il Manchester City, dove nonostante le forze impari in campo, i milanesi sono andati vicini al colpo grosso. L’incasso per la società di Zhang è stato di ben 101 milioni di euro, sedici in più dei cugini rossoneri, il Milan, infatti, arrivato sino in semifinale, rendendosi protagonista di due derby non proprio eccelsi, ha guadagnato ben 85 milioni.

Al terzo posto del podio, il Napoli di De Laurentiis, che ha incassato una cifra di 77 milioni di euro, 8 in meno della compagine allenata da Stefano Pioli. Ultima per le italiane, la Juventus di Max Allegri, resasi protagonista di una clamorosa eliminazione ai gironi, per poi arrendersi solamente in semifinale in Europa League contro il Siviglia, massima esperta della seconda coppa europea e successivamente vincente nella contestata finale contro la Roma di Mourinho. Per i bianconeri, l’incasso totale è stato di 56 milioni d’euro.