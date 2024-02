Milan-Napoli, ottime notizie da Castel Volturno: Mazzarri recupera un titolare

L’attesa cresce, manca sempre meno a Milan – Napoli, un grande classico della A: nel mentre buone notizie per Mazzarri.

Dopo la bella vittoria in rimonta sull’Hellas Verona, targata Ngonge – Kvaratskhelia, il Napoli di Walter Mazzarri è al lavoro a Castel Volturno per preparare il big match della prossima giornata: Milan – Napoli.

Una partita fondamentale, in cui il Napoli si presenterà forte dei 3 risultati utili consecutivi in campionato: un pari, quello con la Lazio all’Olimpico, più le due vittorie, entrambe in rimonta, contro il sopracitato Hellas e la Salernitana.

Milan – Napoli: buone notizie da Castel Volturno, un azzurro recupera!

Pian piano il tecnico toscano ex Cagliari e Torino sta recuperando tutti gli elementi che compongono la propria rosa, a seguito di alcune settimane che avevano visto l’allenatore dover fare di necessità virtù a causa di una moltitudine eventi incastratisi.

Attualmente, la vera ed unica mancanza è quella di Victor Osimhen, fresco finalista della Coppa d’Africa, conquistata proprio ieri ai danni del Sud Africa, che non tornerà sotto l’ombra del Vesuvio prima della settimana prossima. Quest’oggi, la SSC Napoli, attraverso i propri canali ufficiali, ha reso noto il report della seduta mattutina svolta al Konami Center:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica a San Siro per la 24esima giornata. La squadra ha lavorato sul campo 3 dove ha iniziato la sessione svolgendo riscaldamento e lavoro tecnico tattico. In chiusura di seduta il gruppo ha disputato una partitina in famiglia” – ottime notizie dall’infermeria, con Matteo Politano che ha svolto l’intera seduta in gruppo, sulla via del recupero anche gli altri due degenti, Mathias Olivera e Alex Meret, oltre che Piotr Zielinski: “Politano si è allenato con la squadra. Zielinski, Meret e Olivera hanno svolto prima parte di seduta in gruppo e seconda parte con lavoro personalizzato in campo”.

Insomma, il Napoli dovrebbe presentarsi quasi alle migliori condizioni all’appuntamento più atteso della prossima giornata, che si terrà nella mitica “Scala del calcio”. Una sfida, che in caso di esito positivo, potrebbe donare uno sprint decisivo ai campioni d’Italia in carica, in piena lotta per il quarto posto.

Di fronte, però, ci sarà un Milan in fiducia, in grado lo scorso anno di perdere una unica volta nel quadruplo confronto con i partenopei, che dopo l’1 -2 targato Giovanni Simeone, non riuscirono più a ripetersi.