Milan-Napoli, Mazzarri ha un triplo dubbio in attacco: c’è un favorito

Verso Milan-Napoli, rebus in attacco: triplo ballottaggio da risolvere per Mazzarri, ma c’è l’indiscrezione su chi sia il favorito

Domenica andrà in scena, nella splendida cornice dello Stadio San Siro di Milano, Milan-Napoli. Non un match come gli altri. Negli ultimi anni le due squadre hanno sempre lottato testa a testa per la cima della classifica, quest’anno c’è un bel po’ di gap in classifica. I rossoneri occupano la terza posizione in classifica, a meno quattro punti dalla Juventus seconda e a otto punti dalla vetta della classifica, occupata al momento dall’Inter. Il Napoli invece è settimo, ingarbugliato nell’infuocata lotta per la top four, obiettivo dichiarato degli azzurri ad inizio stagione.

Per il big match di domenica il Napoli dovrà fare i conti con la pesante assenza di Mario Rui. Il portoghese è stato ammonito contro il Verona e salterà la gara di San Siro per somma di ammonizioni. Assenza che di fatti costringerà Mazzarri a ripiegare nuovamente su una difesa a tre, come accaduto in Arabia per la Supercoppa e contro la Lazio. A prendere il posto di Mario Rui ci sarà Mazzocchi, che svolgerà il ruolo di esterno a tutta fascia. Per il resto, oltre all’inserimento di Ostigard nei tre di difesa, non dovrebbero esserci troppe novità di formazione. L’unica vera incognita è l’attacco.

Probabile formazione Milan-Napoli: ballottaggio triplo in attacco

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, se per gli esterni si andrà quasi certamente a confermare Kvaratskhelia e Politano, per il terminale offensivo Mazzarri dispone di ben tre opzioni. E in questi giorni valuterà quale sarà la più adatta per la sfida contro il Milan.

Infatti oltre a Raspadori e Simeone, è inseribile nel ruolo di prima punta anche Ngonge. Il nuovo acquisto ha dimostrato di avere gamba e tecnica contro il Verona. Le sue caratteristiche gli permettono di essere efficace anche come falso nueve. Stando alle ultime indiscrezioni da Castel Volturno ad oggi c’è un favorito.

Simeone, Ngonge o Raspadori? Chi è il favorito per l’attacco

Secondo il quotidiano l’idea di Mazzarri è quella di puntare nuovamente sul Cholito Simeone. In assenza di Osimhen è lui il prescelto per guidare l’attacco azzurro. L’argentino è certamente più congeniale al nuovo assetto tattico del Napoli, che può fare sicuro affidamento anche sulle sue capacità di ripiego in fase difensiva e di marcatura sul fulcro del gioco avversario. In ogni caso Ngonge e\0 Raspadori possono essere un’arma importante a partita in corso.