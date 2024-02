Meret o Gollini contro il Milan? C’è un indizio preciso: le ultime

Meret o Gollini? Si apre un nuovo scenario riguardo la scelta del portiere in vista di Milan-Napoli: inciderà anche sul resto della stagione

Ad inizio anno non c’erano dubbi su chi fosse il portiere titolare del Napoli. Sulla scia della trionfale stagione sotto la guida di Spalletti e forte del rinnovo di contratto Alex Meret era praticamente certo del suo posto. E così è stato fino al minuto 74 di Napoli-Monza, quando a causa di un infortunio è stato sostituito a partita in corso da Nikita Contini, che proprio in quell’occasione ha esordito in Serie A con la maglia del Napoli. Gli esami effettuati all’indomani della gara hanno poi evidenziato una lesione di secondo grado del muscolo semimembranoso sinistro.

Un infortunio che ancora tiene ancora ai box il portiere ex Udinese. Nel periodo di assenza di Meret il Napoli ha potuto contare sul sicuro affidamento di Pierluigi Gollini, che partita dopo partita ha conquistato fiducia di compagni e tifosi. Per lui sono ben sei le gare consecutive tra i pali del Napoli, con tutte prestazioni ben al di sopra della sufficienza. Un aspetto da sottolineare è la sicurezza mostrata dall’ex portiere del Tottenham con la palla tra i piedi. Tante volte i compagni si sono affidati a lui per mettere al sicuro palloni bollenti. Ora anche Mazzarri ha dubbi su chi sia il portiere titolare.

Milan-Napoli, un indizio arriva da Castel Volturno: chi ci sarà in porta tra Meret e Gollini

Dall’ultimo report di allenamento del Napoli, direttamente da Castel Volturno si legge che Meret si è ancora allenato a parte. Non ha ancora pienamente recuperato dal grave infortunio muscolare di qualche settimana fa.

Le sue condizioni però stanno migliorando molto. Quindi potrebbe essere inserito nella lista convocati per domenica, ma a Milano tocca ancora a Gollini. Come detto in precedenza ha dato sicurezze e Mazzarri non rischierà in alcun modo Meret, appena rientrato dall’infortunio, in un match di tale importanza.

Portiere titolare del Napoli, crescono i dubbi di Mazzarri

Tra l’altro le prestazioni positive di Gollini stanno alimentando i dubbi di Mazzarri, che ora sta seriamente riflettendo su chi sia il portiere più adatto a ricoprire il ruolo di titolare. Ora che Meret non è ancora al cento per cento della forma la questione non si pone, ma tra qualche settimana bisognerà prendere una decisione definitiva. Anche per salvaguardare il futuro dei due estremi difensori, ed evitare infinite rotazioni, chiaramente nocive alla crescita di entrambi.