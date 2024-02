Zielinski lascia il Napoli, annuncio dell’ultim’ora: “Lo tessereremo la prossima stagione”

A sorpresa arriva l’annuncio su Piotr Zielinski e la sua prossima squadra, svelata la trattativa in diretta.

Il direttore generale dell’Inter, Beppe Marotta, è stato ospite del programma Supertele a DAZN. L’occasione è stata buona per svelare quanto c’è di vero sulla trattativa – tanto vociferata in queste settimane – sul possibile passaggio di Piotr Zielinski in nerazzurro. Ecco quanto evidenziato:

Zielinski? Siamo una società che è tornata importante come nel 2010, quando si vinse il triplete. Siamo cercati e ricercati da parte di tanti giocatori. Di Zielinski ne ho parlato anche con De Laurentiis. Noi stiamo sondando il terreno nel rispetto delle norme. Adesso si occuperà Ausilio di questa situazione: se tutto andrà in porto lo annunceremo e lo tessereremo per l’anno prossimo. Zielinski fa parte di quelle intuizioni che un’area sportiva deve assolutamente sempre considerare.

Parole abbastanza chiare, che chiariscono come Zielinski dalla prossima stagione sarà un nuovo giocatore dell’Inter.