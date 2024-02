Napoli, nuovo rinforzo in vista: si sta già allenando con la squadra

Spunta un possibile nuovo acquisto nelle fila del Napoli. La società azzurra sta infatti valutando il colpo a zero.

il Napoli di Walter Mazzarri è riuscito a trionfare sul Verona in rimonta, battendo 2-1 la formazione allenata dall’ex Marco Baroni. Una vittoria frutto senz’altro della rabbia della compagine azzurra, resa però possibile anche dall’ottimo ingresso dei neo-acquisti. Oltre a Lindstrom, comprato in quel di giugno ma difatti mai entrato a pieno nelle rotazioni, hanno infatti sorpreso i neo innesti di gennaio, quali Ngogne e Mazzocchi. Una super news, quindi, per i partenopei, che potranno ora lavorare su tale aspetto a mercato chiuso.

Febbraio potrebbe però portare un nuovo colpo a parametro zero in casa Napoli, con la dirigenza azzurra pronta a mettere sotto contratto il talentino.

Napoli, colpo a parametro zero per gli azzurri

La SSC Napoli, almeno dal punto di vista degli innesti in quel di gennaio, ha dato leggermente visione al pubblico di essere determinata a superare le proprie difficoltà attuali, puntando già al futuro. Ne è un esempio la trattativa Popovic, andata in porto anche grazie all’ausilio del Monza, che ha accettato di offrire un contratto da 6 mesi al serbo classe 2006 prima di girarlo al Napoli.

Ebbene, l’ex Partizan non sarà il solo giovane innesto a zero per i partenopei, a lavoro nelle ultime ore per rafforzare ulteriormente il proprio settore giovanile. In quel di Cercola, quest’oggi, avrebbe infatti tenuto un provino con gli azzurri il classe 2005 Randy Bandolo Obam. Stando a quanto riportato dalla pagina Instagram Giovanili Napoli, l’esterno francese, rimasto svincolato, sarebbe stato odiernamente visionato dalla dirigenza azzurra, affascinata dal talento del calciatore nonché dalla possibilità di mettere sotto contratto un profilo del genere a parametro zero. Ulteriori aggiornamenti sono quindi attesi nelle prossime ore, con i più assidui fan del settore giovanile targato Napoli che aspettano in trepidazione.

Napoli, chi è Randy Bandolo Obam

Sempre grazie Giovanili Napoli, veniamo a conoscenza del fatto che il classe 2005 Obam ami giocare sull’esterno, e che il suo passato veda fra le tante maglie indossate anche quella della Juventus U-17. Dopo una stagione da fuori quota nella Primavera del Pisa, in prestito, Obam avrebbe però rescisso il proprio contratto con i bianconeri una volta tornato a casa base. Ad oggi, quindi, il francese risulta essere svincolato e dunque libero di accasarsi al club che più desidera. Il suo provino con il Napoli tenuto quest’oggi lo avvicina però sensibilmente alla formazione allenata da mister Tedesco, a cui spetterà la decisione finale su Obam assieme ai dirigenti.