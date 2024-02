Barcellona, nuova tegola per Xavi: in forte dubbio per il Napoli

Un nuovo infortunio per il Barcellona, Xavi è in apprensione per il giocatore che potrebbe saltare la gara di Champions contro il Napoli

Il Napoli da domani inizierà a mettersi a lavoro per preparare la sfida contro il Milan. Partenopei che saranno impegnati nella delicata trasferta di Milano dove, domenica sera a San Siro, verranno accolti dalla squadra di Stefano Pioli. Un campionato che per larghi tratti è sembrato simile quello di Milan e Napoli. Tutte e due le squadre sono state in difficoltà e con la posizione dell’allenatore mai al sicuro. In qualche modo il Milan però è riuscito a venire fuori dalle difficoltà ed oggi la classifica è apparentemente tranquilla con 49 punti a -4 dal secondo posto occupato dalla Juventus.

Situazione invece tutt’altro che simile quella del Napoli che occupa il settimo posto in classifica con la zona champions che dista quattro punti. La squadra di Mazzarri dovrà puntare sulle difficoltà difensive dei rossoneri che quest’anno non riescono a mantenere quasi mai la porta inviolata. Dopo la partita di Milano, i partenopei torneranno a giocare allo Stadio Maradona per l’impegno contro il Genoa. Due partite di campionato e poi sarà il momento degli ottavi di Champions League.

Tegola Barça: l’attaccante salta il Napoli?

La doppia sfida con i blaugrana di Xavi rappresenterà indubbiamente il crocevia della stagione per il Napoli. Una qualificazione agli ottavi raggiunta non senza poche difficoltà che ha permesso agli azzurri l’occasione di poter sfidare il Barcellona. Catalani che non stanno vivendo un grande momento nonostante le due vittorie consecutive in Liga. L’annuncio di Xavi che a fine stagione rassegnerà le dimissioni è stato un colpo per tutto l’ambiente azulgrana.

Intanto non arrivano buone notizie per il tecnico spagnolo. Secondo quanto riportato su X dal tabloid iberico Diario Sport, oggi ci saranno gli esami strumentali per Marc Guiu, giovane attaccante del Barcellona. Il classe 2006, prodotto dalla cantera dei blaugrana, ha giocato una sola partita in Liga condita addirittura da un gol all’esordio.

Futuro da predestinato quindi per Guiu che però potrebbe quasi sicuramente saltare almeno l’andata contro il Napoli. La partita è fissata per il 21 febbraio allo Stadio Diego Armando Maradona con il ritorno che invece verrà giocato il 12 marzo al Camp Nou di Barcellona. Un impegno che determinerà forse la stagione degli azzurri, che avranno il diritto di poter sognare una seconda storica qualificazione ai quarti di finale.