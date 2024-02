Perez ‘dimentica’ il Napoli: il difensore rompe il silenzio dopo l’affare saltato

Nehuen Perez prende parola dopo che l’affare con il Napoli è saltato: cosa ha detto l’argentino al termine di Udinese-Monza

Alla fine il calciomercato ha regalato a mister Mazzarri quattro nuovi innesti. Si tratta di Mazzocchi, Ngonge, Dendoncker e Traorè. Non è quindi arrivato il tanto discusso difensore centrale. Nei primi giorni di calciomercato il Napoli ha tentato l’affondo per Dragusin, che ha poi deciso di accettare il Tottenham. Poi si è fatta largo l’opzione Perez, anche questa però saltata nelle ultime battute della sessione invernale di calciomercato, seppur sembrasse tutto fatto per il definitivo passaggio del centrale argentino in azzurro.

Dell’operazione ne ha parlato quest’oggi in conferenza anche il presidente De Laurentiis: “Poi abbiamo pensato che sarebbe stato funzionale un difensore veloce, Perez l’avevo chiuso con Pozzo che molto carinamente si è presentato qui all’Hotel Britannique, concludiamo per 18 milioni, poi mi arriva all’orecchio che: “Perez voleva un riconoscimento per il club che l’aveva cresciuto, la parcella per l’agente”, a quel punto mi sono rotto i co*****i e ho lasciato stare”, queste le parole del patron azzurro alla vigilia di Napoli-Verona.

Ha poi aggiunto: “Inoltre, Mazzarri è passato a tre, rivalutando Ostigard, ragazzo eccezionale, inoltre c’è Dendoncker che può giocare anche in difesa, a quel punto mi sono chiesto che senso aveva comprare un altro giocatore”. Ma non è stato l’unico tra le parti ad esprimersi sull’esito della trattativa.

Perez ritorna sul trasferimento saltato: le sue dichiarazioni

Nel post partita di Udinese-Monza Nehuen Perez è ritornato sul mancato approdo al Napoli: “Sono sempre concentrato al 100%, la testa fa i suoi pensieri ma sono molto contento di rimanere a Udine. La società mi ha trattato bene dal primo giorno che sono qui e ho trovato molti amici, sono felice di restare”.

Dichiarazioni d’amore per l’Udinese, squadra nella quale il difensore si sente felice e nella quale, almeno per il momento, ricopre un ruolo di fondamentale importanza. Ha infatti dichiarato di esser tutto sommato felice di restare in Friuli, non considerando quindi un’occasione persa il mancato approdo in azzurro.