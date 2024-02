Napoli-Verona, Mazzarri ha deciso: quale sarà il modulo

Probabili formazioni Napoli-Verona, tante novità rispetto alla gara con la Lazio: Mazzarri sorprende sulla scelta del modulo

Il Napoli torna in campo. Dopo il pareggio all’Olimpico, contro la Lazio di Sarri, è tempo di tornare a calcare il prato verde del Maradona. L’avversaria degli azzurri sarà il Verona di Baroni, quasi totalmente rimaneggiato dal mercato invernale. Per gli azzurri si tratta di un’occasione importante per non perdere troppi punti dalla top four, valida per l’accesso alla prossima Champions League, che in ogni caso rimane la priorità del Napoli. Sarà anche l’occasione per vedere all’opera i nuovi acquisti Ngonge, ex della gara, Mazzocchi, prima al Maradona per lui, Dendoncker e Traorè.

Gli scaligeri hanno venduto praticamente tutti i calciatori migliori in rosa. Ngonge, forse il giocatore più rappresentativo della prima parte di stagione, come detto in precdenza, è approdato al Napoli. Per lui subito una gara dal forte valore emotivo, contro la sua ex squadra. Il Verona ha ceduto anche Djuric, capocannoniere della squadra finora, Doig, Saponara, Mboula, capitan Faraoni e i due titolari in difesa Amione e Hien. D’altra parte sono arrivati in Veneto tanti calciatori sconosciuti al grande pubblico, che il club ha ingaggiato con la speranza che possano esplodere da qui alla fine del campionato.

Probabili formazioni Napoli-Verona: le possibili scelte di Mazzarri

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport Mazzarri avrebbe deciso di ritornare al 4-3-3, accantonando almeno per il match di oggi il nuovo assetto tattico con difesa a tre. Quindi, è probabile che schieri una formazione di questo tipo:

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

Da sottolineare il grande ritorno di Anguissa, appena tornato dalla Coppa d’Africa. Nonostante il poco tempo a disposizione di Mazzarri in settimana, il mister toscano ha rassicurato tutti in conferenza stampa affermando: “Anguissa sta bene”. Quindi è assolutamente possibile che venga buttato nella mischia sin da subito.

La probabile formazione del Verona

Il Verona si presenta al Maradona in una veste del tutto nuova. La squadra è stata quasi completamente rimaneggiata dal mercato di gennaio. Baroni ha perso alcuni dei calciatori più importanti della rosa, che sono stati rimpiazzati con calciatori in prestito, o comunque a costi contenuti, perlopiù sconosciuti al grande pubblico. La formazione iniziale del Verona potrebbe essere la seguente: