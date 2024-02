Barcellona, nuova tegola in vista del Napoli? Xavi fa chiarezza sull’infortunio

Barcellona decimato, Xavi fa chiarezza sull’infortunio in vista dell’ottavo di finale di Champions League contro il Napoli: le sue parole

Il mese di febbraio vedrà il Napoli impegnato nuovamente in Champions League. Ad attendere gli azzurri ci sarà il Barcellona, in un suggestivo ottavo di finale. I blaugrana non stanno vivendo un bel momento, occupano al momento la terza posizione in Liga, a ben sette lunghezze di distanza dal Real Madrid capolista e a sei punti di distanza dalla sorpresa Girona, che al momento occupa la seconda posizione in campionato. Xavi ha già annunciato che a fine anno lascerà la guida del club che lo ha reso leggenda, ma c’è la volontà di far bene per l’ultima parte di stagione.

I catalani devono inoltre fronteggiare l’emergenza infortuni, che priverà Xavi di calciatori importanti in vista della doppia sfida contro il Napoli. Quest’oggi, nella vittoria per 3-1 contro l’Alaves, il Barcellona ha fatto a meno degli infortunati Gavi, Joao Felix, Baldè, Marcos Alonso, Raphinha, Sergi Roberto, Ferran Torres e Ter Stegen. A causa delle tante indisponibilità si è affidato in fase difensiva al giovanissimo Cubarsi, classe 2007 e in attacco spazio dal primo minuto per Lamine Yamal, anche lui giovanissimo, classe 2007.

Nuovo infortunio per Xavi? Le ultime in vista del Napoli

Il match contro l’Alaves ha visto uscire anticipatamente dal campo, anche Ilkay Gundogan, che ha fatto preoccupare, e non poco, i tifosi blaugrana. L’ex Manchester City è uscito anticipatamente dal campo toccandosi la schiena, dopo essersi accasciato al suolo molto dolorante.

Xavi però ci ha tenuto a far chiarezza sin da subito sull’entità dell’infortunio: “Gündogan ha avuto un colpo alla schiena, non è nulla di grave“, spiega Xavi al termine del match. Una rassicurazione importante in vista dei prossimi incontri, tra cui ovviamente l’ottavo di Champions contro il Napoli.

Xavi, rassicurazione anche sulle condizioni di Pedri

Il tecnico blaugrana ha tranquillizzato i tifosi anche riguardo le condizioni di Pedri, anche lui uscito dolorante nell’ultimo match contro il Deportivo Alaves, questa sera. Come Gundogan anche per Pedri non si prospetta un lungo stop: “Anche Pedri non ha niente”, rassicura Xavi Hernandez. In chiave tattica il centrocampista spagnolo è fondamentale per l’equilibrio dell’intera squadra, grazie al suo apporto nelle due fasi. Averlo al cento per cento disponibile è quindi un fattore assolutamente positivo per il Barcellona, che con ogni probabilità potrà contare su uno dei suoi uomini migliori anche contro il Napoli.