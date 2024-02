Zielinski out dalla lista UEFA, svelato il motivo: c’entra una PEC

Zielinski non è stato inserito nella lista dei giocatori selezionabili per la Champions League: retroscena a sorpresa sulle motivazioni

Il calciomercato di gennaio, oltre alle varie operazioni in entrata e in uscita ha portato con sé anche uno spiacevole verdetto per i tifosi del Napoli: Zielinski dalla prossima estate non vestirà la maglia azzurra. Dopo aver sperato nel rinnovo, quest’estate, avendo rigettato le avances dall’Arabia Saudita, il rapporto tra Zielinski il Napoli si è decisamente incrinato. Le voci di un trasferimento a parametro zero all’Inter, a fine campionato, trovano sempre più conferme. Da qui poi la scelta di lasciarlo fuori dalla lista Champions.

Assieme al centrocampista polacco anche Demme e il nuovo acquisto Dendoncker non sono stati inseriti in lista UEFA. Per Demme vale più o meno lo stesso discorso di Zielinski, anche lui non ha intenzione di rinnovare il contratto a fine stagione. La scelta di Dendoncker è invece dovuta a motivi regolamentari, in quanto la UEFA prevede un massimo di tre cambiamenti dalle liste iniziali di settembre. La scelta di Mazzarri è quindi ricaduta su Ngonge, Traorè e Mazzocchi. Con tre centrocampisti out dalla lista, il Napoli non può contare su troppe alternative in vista dell’ottavo di finale contro il Barcellona. Saranno disponibili i soli Lobotka, Anguissa, Traorè e Cajuste. Per questo, nonostante la delicata situazione di mercato, i tifosi azzurri si chiedono il perché dell’esclusione di Zielinski.

Il motivo dell’esclusione di Zielinski dalla lista UEFA

L’edizione odierna del Corriere dello Sport rivela che ad aver inciso sulla scelta del Napoli è una PEC. La mail in questione è stata inviata dall’Inter.

Il club nerazzurro avrebbe infatti inviato al Napoli un messaggio nel quale viene di fatto certificata la chiusura dell’affare Zielinski. “Al Napoli non è possibile divorziare come pure è successo altrove: la pec inviata dall’Inter – che ufficializza ciò ch’è lecito: aprire una trattativa (di fatto chiusa da tempo) – ha rappresentato l’ultimo chiavistello per sbattere il portone in faccia al fine dicitore e lasciarlo ai margini di questa Champions”, spiega il quotidiano.

Zielinski out anche in campionato: le ultime

Dopo ben otto anni di permanenza, saranno le sole diciassette rimanenti gare di campionato a fare da titoli di coda dell’esperienza di Zielinski in azzurro. Numero di gare che si ridurrà già a partire dalla prossima gara di campionato, contro il Verona. Infatti, come ribadito dallo stesso Corriere dello Sport, il polacco ha rimediato un affaticamento e non sarà in campo al Maradona.