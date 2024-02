Zielinski fuori rosa, l’ex Mora contro il Napoli: “Follia pura”

Si è conclusa nel peggiore dei modi l’avventura bellissima di Zielinski al Napoli, da protagonista dello scudetto ad escluso in Champions.

Un matrimonio lungo, iniziato nell’ormai lontano 2016 quello tra Piotr Zielinski ed il Napoli. Un rapporto di lunga durata, che ha portato in dote una Coppa Italia, ma soprattutto, lo scudetto della scorsa stagione, di cui il polacco è stato un assoluto protagonista.

Successivamente, il rifiuto all’Arabia Saudita, un’azione inusuale, che sembrava il preludio di un rinnovo a vita, stranamente mai arrivato, con ogni probabilità per scelta del Napoli, che solamente a distanza di mesi avrebbe proposto secondo varie fonti una proposta di prolungamento al centrocampista.

Zielinski out dalla Champions: duro attacco dell’ex Napoli

Alla fine, l’esperto dirigente dell’Inter, Beppe Marotta, maestro nel divincolarsi in queste occasioni, è riuscito ad accaparrarsi Zielinski a parametro zero. Rumors, quelli del polacco in maglia nerazzurra, che si sono susseguiti per mesi, sino alla firma che da quanto riportato nei giorni scorsi dovrebbe essere arrivata proprio ieri, quando l’Inter avrebbe comunicato via PEC l’accordo al Napoli.

Una scelta che non è andata giù ad Aurelio De Laurentiis, che già in precedenza non aveva lesinato critiche al giocatore, sino ad arrivare alla decisione più clamorosa: quella di escludere Zielinski dalla lista Champions. Una scelta forte, oggettivamente sbagliata, considerando l’importanza del giocatore nella zona nevralgica e l’assenza di una vera alternativa, ma il patron partenopeo è fatto così, vulcanico ed emotivo, prendere o lasciare.

L’esclusione di Zielinsi è stata argomento di dibattito, con il Napoli e nello specifico ADL oggetto di varie critiche. Proprio quest’oggi, un ex Napoli, Nicola Mora, si è espresso in tal senso ai microfoni di Tele A:

“L’esclusione di Zielinski è una follia, la vera follia. Perderlo a parametro zero ci può stare, privarsi della sua qualità, in questo momento poi, fa solo del male alla squadra. Il ragazzo è un professionista serio, ha dato tutto in questi 8 anni, vanno rimessi i tasselli al posto giusto, situazioni del genere rischiano solamente di creare più confusione”.

Un attacco diretto ed esplicito, che per onor del vero non pare neanche troppo discutibile. Quella di Zielinski è una scelta professionale, su cui probabilmente si celano motivi che neanche conosciamo, certo è che una società del livello del Napoli, dovrebbe iniziare ad imparare a separarsi dai propri tesserati senza ricercare sistematicamente un colpevole, a maggior ragione quando questi hanno scritto pagine importanti della storia del club.