Superlega, Laporta chiama il Napoli: qual è la posizione di De Laurentiis

Laporta ha parlato dello sviluppo della Superlega e delle squadre che vi prenderanno parte: la posizione del Napoli di De Laurentiis

“La Superlega potrebbe partire la prossima stagione, o in quella ancora successiva”, queste le parole pronunciate da Joan Laporta, presidente del Barcellona, in un’intervista alla Rac1. Dichiarazioni forti, che hanno acceso nuovamente il dibattito sulla tanto discussa rivoluzione del calcio in Europa. Il presidente blaugrana ha disposto quindi una scadenza al progetto, entro massimo due stagioni bisognerà aprire i battenti. Le squadre che vi prenderanno parte senz’alcun dubbio sono Real Madrid e Barcellona, i due club che più di tutti stanno spingendo per far sì che il progetto Superlega prenda vita.

E non solo, Laporta ha fatto qualche nome in più: “Oltre al Barcellona e al Real Madrid, ci sarebbero quattro italiane: Milan, Napoli, Inter e Roma. C’è anche il Marsiglia così come il Porto, il Benfica e lo Sporting Lisbona”, ha aggiunto Laporta. La Roma ha smentito sin da subito le dichiarazioni del presidente del Barcellona con un comunicato nel quale viene ribadita la mancata volontà di aderire al progetto. Poche ore dopo anche il Marsiglia ha smentito Laporta sui propri canali ufficiali. A questo punto, è lecito domandarsi quale sia invece la posizione del Napoli, anch’esso tirato in ballo, dopo le tanto discusse dichiarazioni.

Il Napoli parteciperà alla Superlega? De Laurentiis riflette sul futuro

A fare un quadro più chiaro delle intenzioni della società ci ha pensato l’edizione odierna de Il Mattino. Il quotidiano spiega che De Laurentiis al momento è scettico riguardo la Superlega, ma non contrario del tutto. Qualche mese fa aveva definito alla tv messicana la Superlega “una stupidità“, ma l’incontro con Florentino Perez può aver cambiato le carte in tavola.

I due si sono incontrati a margine della sfida di Champions League tra Napoli e Real Madrid. Durante il colloquio De Laurentiis ha esposto al presidente del Real Madrid i suoi dubbi e perplessità. Quest’apertura al dialogo avrebbe quindi indotto Laporta a pensare ad un ipotetico sì del Napoli al progetto. “Sì che al momento non c’è”, riprendendo le colonne de Il Mattino.

Il Napoli non smentisce le dichiarazioni di Laporta: c’è apertura alla Superlega

La società ha però deciso di non controbattere, come fatto ad esempio dalla Roma, alle dichiarazioni di Laporta. De Laurentiis non è propriamente entusiasta dell’idea di dover prender parte alla Superlega, ma probabilmente il dialogo con Florentino Perez sta facendo riflettere il patron azzurro, che quindi non ha smentito Laporta. C’è da considerare anche i proventi economici che questa scelta comporterebbe. La sola partecipazione al torneo aggiungerebbe alle casse del club circa 100 milioni di euro.