Mazzarri in conferenza: “Zielinski non convocato”, poi l’annuncio sugli infortunati

Walter Mazzarri, tecnico del Napoli, ha tenuto la conferenza stampa pre gara di rito alla vigilia della sfida contro l’Hellas Verona.

Ci siamo, tra poco meno di ventiquattro ore il Napoli ospiterà l’Hellas Verona al Maradona. L’obiettivo è invertere la tendenza in campionato, ottenendo il terzo risultato utile consecutivo dopo la vittoria contro la Salernitana e lo scialbo pari dell’Olimpico.

Walter Mazzarri, tecnico del Napoli, come di consueto ha tenuto la conferenza stampa pre gara di rito, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti.

“Sul mercato si è fatto ciò che si poteva fare, è un buon lavoro. Il modulo lo vedrete domani. La squadra ha iniziato a lavorare tutti i giorni e ha imparato a giocare anche con la difesa a 3. Visto che il calcio sta cambiando e le cose possono cambiare anche a partita in corsa, domani si può iniziare in un modo e continuare in un altro. E così per tutto l’anno”. Cosa deve cambiare in questo Napoli? “Ci sono partite in cui abbiamo creato molto senza riuscire a vincere. Nelle ultime partite non abbiamo creato molto per vari motivi. La partita con il Torino la eliminerei perché ero squalificato pure io. Poi ci sono le note positivi di non cadere alle prime difficoltà. Ma bisogna essere più arrembanti”.

Classifica Napoli, Mazzarri sogna la Champions League

“Non guardo più la classifica“, ha annunciato Mazzarri e “me lo dicono gli altri che la situazione è ancora positiva“. Poi su Zielinski è netto: “Sta male in questo momento e non so se ha recuperato. Domani vedremo meglio ma è difficile“.

Sulla situazione fisica dei giocatori a disposizione:

“Anguissa sta bene, Natan già da qualche giorno è con noi ed è a disposizione, anche Traorè sarà convocato, seppur con un minutaggio ridotto, se mai ce ne fosse bisogno, anche una ventina di minuti potrebbe giocarli. Ngone? A Roma l’ho visto bene in quel ruolo, potrebbe essere uno spunto da prendere in considerazione”.

Ancora una domanda su Jesper Lindstrom, che in entrambe le gestione stagionali non è riuscito ad esprimersi a grandi livelli:

“Ci potrebbe esser man mano spazio per Lindstrom, anche perchè tecnicamente il ragazzo è valido. In allenamento il ragazzo è serio, io sono fiducioso, pian pianino ci darà una mano. Questa in ogni caso sarà per lui una stagione di transizione: in Itali abbiamo un tatticismo unico, aggiungici la presenza di giocatori già importanti nel suo ruolo…”.

Sull’aspetto nervoso, determinante nell’esito delle gare e in cui il suo Napoli a volte è mancato:

“Bisogna trovare una miscela giusta, avere maggiore tranquillità, in troppe partite come a Roma o Torino siamo rimasti in 10, sintomo di quanto i ragazzi sentissero la pressione eccedendo nella foga. In Supercoppa è stato diverso, ma non ne voglio neanche parlare. In ogni caso la gara di domani sarà complicata, per questo chiedo un aiuto anche al pubblico, ma in tal senso sicuramente non avrò di che preoccuparmi”.

Sulla possibilità di adottare oltre al 4-3-3 o il 3-4-3, un 4-2-3-1, Mazzarri si è invece così espresso: