Napoli-Verona, grande novità sui convocati: la lista è ufficiale

Napoli-Verona, il club ha reso nota la lista ufficiale dei convocati per il match di domani al Maradona: ci sono diversi nomi nuovi

Mancano poche ore al calcio d’inizio di Napoli-Verona, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A. La gara andrà in onda alle ore 15:00, nella splendida cornice dello Stadio Diego Armando Maradona. Un match molto sentito, teatro di una storica rivalità tra le due tifoserie. Non a caso, anche per quest’anno, sarà vietata ai supporters veronesi la trasferta in terra campana. A maggior ragione dopo gli spiacevoli eventi dell’andata, quando le due tifoserie sono entrate in rotta di collisione nei pressi del Bentegodi.

Il Verona è in un periodo di grossa difficoltà. La società deve fronteggiare le accuse di bancarotta nei confronti del presidente Setti. I conti, negli scorsi mesi, sono stati oggetto di indagini della Guardia di Finanza. Setti è accusato di aver spostato la società dell’Hellas dal pacchetto azionario di una srl (sempre a lui riconducibile) fallita nel 2021, senza pagarne il corrispettivo. A questo si aggiungono le problematiche legate al campo, con gli scaligeri che al momento occupano la diciassettesima posizione, a pari punti con Cagliari ed Empoli, ma a più sei punti dalla Salernitana ultima. Si prevede una lotta salvezza infuocata.

Lista convocati Verona: quante novità per Baroni

Il club veneto ha reso noto, sui propri canali ufficiali, la lista convocati ufficiale in vista del match di domani. Spicca la presenza di Thomas Henry, che fino all’ultimo minuto di calciomercato è stato conteso dal Gent.

L’attaccante ex Venezia è uno specialista dei colpi di testa e può essere una minaccia importante per l’equilibrio difensivo della retroguardia partenopea. Quest’anno già 3 gol per l’attaccante belga.

Verona rivoluzionato, Baroni dovrà fare i conti con i tanti movimenti del mercato di gennaio

Vista la situazione societaria delicata, il Verona ha svenduto, durante la sessione di calciomercato appena conclusa, gran parte dei suoi calciatori più rappresentativi. Tra le cessioni spicca senza dubbio quella di Ngonge al Napoli, che affronterà subito la sua ex squadra. Da menzionare tra le tante anche le cessioni di Hien all’Atalanta, capitan Faraoni alla Fiorentina, Djuric al Monza, Terracciano al Milan, Doig al Sassuolo, Saponara all’Ankaragücü, Amione al Santos Laguna e Mboula al Racing Santander.

Sono arrivati poi tanti giocatori poco conosciuti in prestito, o comunque a basso costo, con la speranza di esplodere durante la seconda parte di stagione. Come accaduto con Ngonge, ad esempio, la passata stagione. Tra gli acquisti finalizzati dovrebbe partire titolare l’attaccante Tijjani Noslin, ex attaccante del Foruna Sittard. Baroni si troverà dunque a dirigere una squadra totalmente rimaneggiata: