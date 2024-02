Napoli-Verona, flop sui biglietti: ci sono ancora molte disponibilità – FOTO

Il Napoli di Mazzarri continua a non entusiasmare i supporters partenopei: il dato delle probabili presenze con l’Hellas non mente.

L’avvento di Walter Mazzarri al Napoli non ha reso quanto De Laurentiis si sarebbe aspettato. Il tecnico toscano, ex Cagliari e Torino, ad oggi non è riuscito neanche a superare il suo non troppo illustre predecessore Rudi Garcia.

Ad oggi, infatti, considerando l’andamento del Napoli dello scudetto totalemente fuori competizione, tra i due sopracitati tecnici sarebbe in vantaggio il francese, tanto bistrattato in città ed oggetto di un mare di critiche nei suoi pochi mesi di gestione sotto l’ombra del Vesuvio.

Napoli – Hellas Verona, il Maradona “assente”: il dato

Un Napoli che ha cambiato nettamente faccia dall’ingaggio di Mazzarri, prima dichiaratosi sostenitore del 4-3-3, studiato minuziosamente nei mesi di fermo, quando non aveva potuto fare altre che ammirare il lavoro di Luciano Spalletti, per poi passare ad un conservativo 3-4-3, che ha raggiunto il suo apice nella gara di domenica scorsa, quando all’Olimpico i campioni d’Italia hanno totalizzato zero tiri in porta.

Forse proprio questa inversione di tendenza, da squadra dominante in ogni stadio a quella timorosa vista nell’ultima uscita, ha inciso nella scelta dei tifosi partenopei, che nonostante il richiamo di Mazzarri, che proprio in quest’ultima conferenza stampa ha chiesto loro un aiuto, con ogni probabilità non risponderanno presenti.

Secondo quanto riportato da Ticketone, piattaforma di cui usufruisce il Napoli per la vendita dei propri tagliandi, la disponibilità per la gara di domani sarebbe ancora alta. Nello specifico: curve inferiori, distinti superiori e tribune sarebbero ancora acquistabili. Insomma, sembra passata una eternità dalla caccia al biglietto a cui qualsiasi tifoso azzurro si sarebbe dovuto sottoporre 12 mesi fa, quando i biglietti per il Maradona erano praticamente diventati introvabili.

Insomma, un mezzo flop, che certamente non farà piacere alla società e agli stessi giocatori, che proprio sul rettangolo verde, a suon di prestazioni convincenti, potrebbero richiamare il pubblico delle grandi occasioni.

Ad onor del vero, però, forse proprio in questi momenti il sopracitato pubblico avrebbe dovuto far quadrato attorno alla propria squadra del cuore, necessitante di sostegno incondizionato in particolar modo quando in difficoltà. Questione d’amore.