Milan, gravissima assenza per Pioli: salterà il Napoli

Napoli-Milan, match che andrà in scena domenica 11 febbraio a San Siro, brutte notizie per Pioli: perde una pedina fondamentale

Domani il Napoli tornerà a calcare il prato del Maradona. Dopo la spedizione araba per la Supercoppa e il pareggio a reti bianche contro la Lazio, gli azzurri ospiteranno il Verona di Baroni. Una gara importante per non perdere troppo terreno nei confronti delle altre pretendenti alla corsa Champions. Tra queste c’è senza dubbio anche il Milan, a dire il vero i rossoneri sono già molto più avanti nella corsa alla top four, in questi minuti impegnati nella trasferta contro l’insidioso Frosinone di Di Francesco.

Al momento al Benito Stirpe di Frosinone il risultato vede il risultato fermo sul 2-2, grazie alle reti di Mathias Soulé e Mazzitelli per il Frosinone. Per il Milan invece ha segnato Giroud, su assist di Leao e Gabbia, su assist di Giroud. Come per il Napoli, anche per il Milan si tratta di una gara nella quale non bisogna perdere punti. Anche perché nella prossima giornata di campionato ci sarà da affrontare una diretta concorrente.

Tegola per Pioli: il centrocampista salta il Napoli

Evento assolutamente da sottolineare al minuto 48 di Frosinone-Milan. Pioli perde una pedina importantissima del suo scacchiere tattico in vista di domenica prossima. Si tratta di Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese ha ricevuto un’ammonizione e, a causa della diffida, salterà Milan-Napoli.

Il centrocampista rossonero ha atterrato l’attaccante del Frosinone Demba Seck, dopo un’accelerazione centrale dell’ex Torino. Un’assenza pesante per Pioli, che non ha praticamente mai fatto a meno del centrocampista ex AZ Alkmaar, che conta ben 23 presenze su 23 quest’anno. Al suo posto Pioli potrebbe puntare sul rientrante Bennacer, rientrato dopo un lungo infortunio. In ogni caso, durante la settimana, il mister dei rossoneri avrà un bel problema da risolvere e tanto da lavorare a Milanello.

Reijnders salta il Napoli: le opzioni a disposizione di Pioli

Come detto in precedenza il Milan non ha mai fatto a meno di Reijnders, quindi non vi sono precedenti riguardo un suo possibile rimpiazzo. Tuttavia è ipotizzabile che Pioli faccia affidamento, oltre che sul rientrante Bennacer, anche su Musah, potrebbe poi arretrare il raggio d’azione di Loftus-Cheek oppure inserire Pobega, che invece in settimana potrebbe essere recuperato dall’allenatore rossonero. In ogni caso, l’opzione più probabile, che tra le altre cose è il cambio effettuato a partita in corso proprio contro il Frosinone, è l’inserimento di Bennacer al posto di Reijnders.