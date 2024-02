Conte al Napoli, l’annuncio del ds fa sperare gli azzurri: avete sentito?

Conte al Napoli, le dichiarazioni del noto direttore alimentano le speranze dei tifosi azzurri riguardo il futuro: tutti i dettagli

La stagione in corso ha visto ben due allenatori avvicendarsi sulla panchina dei campioni d’Italia in carica. Dopo l’addio di Spalletti, De Laurentiis ha scelto Garcia. Il feeling con la piazza non è mai scattato. Dopo una serie di risultati poco soddisfacenti si è deciso quindi di sollevare l’ex allenatore della Roma dall’incarico. La panchina è stata quindi affidata a Mazzarri. Un ritorno inaspettato sulla panchina del Napoli, dieci anni dopo dall’ultima volta. Le cose però sembrano non essere sostanzialmente cambiate.

La mente dei tifosi del Napoli, visto l’andamento di questa stagione, è quindi plausibile sia già al prossimo anno. È ipotizzabile, considerata anche la cospicua campagna acquisti invernale, che in estate ci sarà una vera e propria rivoluzione. Il punto di partenza deve però essere la scelta del nuovo allenatore, sul quale poi basare anche i movimenti di calciomercato estivi, regolandosi in base alle richieste del nuovo mister. Mazzarri ha firmato un contratto di solo sette mesi, fino a fine stagione, e con ogni probabilità non sarà l’allenatore del Napoli la prossima stagione.

Tra i tanti nomi accostati alla panchina del Napoli in questi mesi, quello che più di tutti ha scaldato il cuore dei tifosi azzurri è senza dubbio Antonio Conte. L’ex Juve è stato avvicinato alla panchina del Napoli già nel momento in cui Garcia è stato esonerato, ma ha preferito declinare l’offerta di De Laurentiis per evitare di prendere una squadra in corso d’opera.

Nuovo allenatore Napoli, rivelazione del ds: “È la squadra adatta a Conte”

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, l’attuale direttore sportivo della Sampdoria Daniele Faggiano si è espresso sul futuro di Antonio Conte. “Penso che Antonio abbia bisogno di un progetto importante. In Italia ci sarà qualcuno che vorrà cambiare”, sottolineando come sia viva la possibilità di rivedere Conte allenare in Italia. Scendendo più nei particolari ha poi fatto un focus sulle possibili pretendenti:

“Secondo me adesso è un po’ presto perché il Milan su qualche fronte può ancora lottare. Lui ha bisogno di un progetto importante a livello dirigenziale, sia per quanto riguarda l’organizzazione, che le strutture. Lui non guarda solo la parte economica, ma tutto in generale. Io non penso sia andato a parlare già con qualcuno. La squadra adatta a lui? Anche il Napoli non è male“.

Chiude così l’intervento Faggiano, che con l’ultimo passaggio fa sognare i tifosi partenopei. Ad oggi comunque le candidate più forti per concludere un accordo con Antonio Conte sembrano essere Napoli e Milan.