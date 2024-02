Ultim’ora, è appena arrivata la notizia su Osimhen: brutte notizie per il Napoli

Il Napoli deve risalire la classifica in campionato, ma intanto arrivano brutte notizie per il club azzurro a riguardo di Victor Osimhen.

La stagione da campione d’Italia del Napoli non è stata come ci si aspettava. Gli azzurri hanno avuto grandissime difficoltà, abdicando di fatto il titolo di campioni dopo 10 gare di campionato. Poi l’esonero di Rudi Garcia e l’arrivo di Walter Mazzarri, che però fin qui ha avuto un cammino addirittura peggiore rispetto al suo predecessore. Come se non bastasse, i partenopei hanno spesso dovuto fare i conti con infortuni e indisponibilità di vario tipo, come ad esempio le assenze a causa della Coppa d’Africa.

Coppa d’Africa, Nigeria in semifinale

Dall’inizio di gennaio, infatti, il Napoli non ha potuto utilizzare due dei suoi leader: Frank Anguissa e Victor Osimhen. Il centrocampista è tornato alla base da qualche giorno, dopo che il Camerun è stato eliminato agli ottavi di finale della Coppa d’Africa proprio dalla Nigeria di Osimhen. La Nazionale delle “Super Aquile” continua la sua marcia verso la vittoria della competizione. Poco fa, infatti, la Nigeria ha battuto l’Angola nei quarti di finale per 1-0 grazie a un gol di Ademola Lookman, attaccante dell’Atalanta. Buona anche la prestazione di Victor Osimhen, che si è visto annullare una rete dal VAR per un fuorigioco millimetrico, oltre ad aver fatto il consueto lavoro per la squadra. L’attaccante poi è uscito al 90′ portato fuori in barella, anche se non sembrava esserci nulla di particolarmente preoccupante, ma solo stanchezza.

La qualificazione in semifinale della Nigeria è comunque una brutta notizia per il Napoli. Già, perché le semifinali di Coppa d’Africa si giocheranno il prossimo 7 febbraio, Osimhen attenderà la vincente di Capo Verde e Sudafrica. Il problema per la squadra partenopea, però, è che da quest’anno è prevista anche la finale per l’assegnazione del terzo e quarto posto della Coppa d’Africa, gara prevista per il 10 febbraio prossimo. Ciò vuol dire che, anche in caso di sconfitta in semifinale, Osimhen non farebbe immediatamente ritorno al Napoli, ma dovrà comunque attendere il termine della competizione.

Osimhen salta anche Milan Napoli

In termini pratici vuol dire che il Napoli dovrà fare a meno di Osimhen anche per la prossima partita di campionato, quella prevista per domenica 11 febbraio a San Siro contro il Milan, un big match in cui la presenza dell’attaccante nigeriano avrebbe di certo aiutato e non poco Walter Mazzarri che, invece, ancora una volta dovrà fare di necessità virtù. Dall’altro lato, invece, Pioli dovrà fare sicuramente a meno dell’esterno offensivo Samuel Chukwueze.