Tegola per Mazzarri, problema muscolare per un azzurro: salta Napoli-Verona!

Il Napoli prepara la sfida con l’Hellas potendo contare sui vari rientri, nonostante ciò, un problema è stato registrato a Castel Volturno.

Domenica al Diego Armando Maradona il Napoli ospiterà l’Hellas Verona. I ragazzi di Walter Mazzarri hanno necessità di cambiare marcia, dando una svolta al loro campionato a partire dalla sfida agli scaligeri.

Dopo la partita di Roma contro la Lazio, in cui il tecnico toscano tra: squalifiche, infortuni e Coppa d’Africa ha dovuto rinunciare a buona parte della rosa a propria disposizione, nel prossimo turno di campionato, le scelte a sua disposizione torneranno ad aumentare. Non a caso, ad oggi, c’è grande curiosità in merito all’undici che scenderà in campo dal primo minuto.

Napoli – Hellas Verona: un azzurro out, le ultime dal Konami Center

La SSC Napoli, ha reso noto attraverso i propri canali ufficiali il reporto di questa mattina, dove a Castel Volturno, nello specifico al Konami Center, gli azzurri hanno tenuto una seduta d’allenamento.

Tra le tante news, anche una che non farà particolarmente piacere ai tifosi partenopei e soprattutto allo stesso Mazzarri, un calciatore azzurro, nello specifico Piotr Zielinski, che non ha preso parte all’allenamento sul campo a causa di un affaticamento muscolare che con ogni probabilità lo terrà out contro i gialloblù:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Verona in programma domenica allo Stadio Maradona per la 23esima giornata di Serie A (ore 15). La squadra si è allenata sul campo 3 dove ha iniziato la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo ha svolto esercizi di rapidità. Chiusura di seduta con lavoro tecnico tattico. Zielinski ha lavorato in palestra per un affaticamento muscolare” – novità anche per altri due calciatori del Napoli, nello specifico Alex Meret e Mathias Olivera, alle prese con i rispettivi infortuni e tabelle di recupero, i due campioni d’Italia sembrano sempre più prossimi al rientro: “Meret e Olivera hanno svolto allenamento personalizzato in campo“.

Insomma, per un Anguissa che rientra, uno Zielinski che con grande probabilità tornerà out. Una sorta di “maledizione” che continua ad abbattersi sul Napoli, che proprio non riesce a poter usufruire di tutto il proprio potenziale nell’arco di questa stagione da ormai parecchio tempo. La speranza, con la Coppa d’Africa arrivata alle battute finali, è che il registro possa cambiare, permettendo al Napoli di proseguire la propria rincorsa al quarto posto contando su tutte le frecce a disposizione nel proprio arco.