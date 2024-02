Mercato Napoli, l’agente del difensore conferma: “È stato molto vicino agli azzurri”

In questa sessione di calciomercato ha tenuto banco in casa Napoli la questione difensore centrale, seppur con un nulla di fatto.

Alla fine il difensore centrale non è arrivato. Nonostante fosse una richiesta primaria per Walter Mazzarri, alla fine ha prevalso la scelta conservativa attuata dalla società, che ha deciso di tenere Leo Ostigard rinunciando all’argentino e qualunque altro nome.

Una azione inaspettata, considerando le dichiarazioni altisonanti di Aurelio De Laurentiis a fine dicembre ma soprattutto, la sopracitata necessità dell’allenatore toscano, che avrebbe preferito un intervento decisivo per il reparto arretrato, troppo scricchiolante in questa stagione.

Difensore Napoli, un altro nome a sorpresa era stato vicino

Oltre al più noto Nehuen Perez, stato letteralmente ad un passo dai campioni d’Italia, che si erano accordati con i Pozzo per la cifra di 18 milioni d’euro, sono stati tanti altri i difensori centrali accostati al club di De Laurentiis.

Dall’ex Serie A Theate, per molti il preferito di Mazzarri al pari dello stesso Perez, sino al più noto Dragusin, per cui il leader della FilmAuro sarebbe stato pronto ad una vera follia economica, essendosi spinto sino ad una proposta di 30 milioni tra parte fissa più i cartellini di Ostigard e Zanoli (che si sarebbe trasferito in Liguria in prestito, ndr.).

Quest’oggi, ai microfoni di Radio Crc, Lorenzo De Santis, agente di Bruno Amione, ha svelato una clamorosa indiscrezione di mercato riguardante il proprio assistito, che sarebbe potuto passare clamorosamente proprio al Napoli nelle scorse settimane:

“Il Napoli seguiva Amione, ma non solamente gli azzurri:Torino, Fiorentina, Sassuolo ed Udinese, la scelta finale però è dipesa dalla voglia di averla: il Santos Laguna l’ha scelto con decisione, optando per una operazione a titolo definitivo, non in prestito”.

L’ormai ex Hellas Verona, si è accasato al sopracitato Santos Laguna in questa attiva sessione di calciomercato degli scaligeri, che con la necessità primaria di far cassa hanno salutato molti dei loro pezzi pregiati. Tra questi il centrale ex Sampdoria, elemento della nazionale under 23 dell’Argentina, che ha scelto di cambiare continente nella speranza di poter approdare in futuro nuovamente in un campionato di prima fascia, o l’MLS: