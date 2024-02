L’ex Napoli vola in Turchia: accordo con il Galatasaray, raggiunge Mertens

L’ex Napoli cambia squadra e raggiunge un altro ex Napoli: affare fatto con il Galatasaray di Dries Mertens.

Il bomber del Napoli è attualmente Victor Osimhen, il nigeriano, campione d’Italia la scorsa stagione, che l’ha visto inoltre agguantare anche il titolo di capocannoniere, è uno degli attaccanti più forti passati sotto l’ombra del Vesuvio nella gestione De Laurentiis.

Il rinnovo di contratto dell’ex Lille non è stato casuale: Osimhen permetterà al Napoli di raggiungere la cessione più onerosa della propria storia, nonostante i tanti colpi in uscita già registrati in passato. Già, perchè già nel 2013 con Cavani e soprattutto nel 2016 con Higuain, ceduto ormai a 30 anni a ben 90 milioni, il leader della FilmAuro aveva mostrato le proprie capacità di generare denaro con il pallone.

Nuova avventura per l’ex Napoli: sarà compagno di Mertens

Oltre ai pezzi da novanta citati, però, sono passate in quel di Napoli anche prime punte meno “celebri”. C’è stato Milik, scelto per sostituire Higuain e che non ha mai reso quanto avrebbe potuto causa infortuni, fino ad arrivare alle assolute meteore, come Leonardo Pavoletti, arrivato in pompa magna nel gennaio del 2017 registrando zero goal in maglia azzurra.

Tra queste meteore, è sicuramente presente Carlos Vinicius, attaccante brasiliano acquistato a sorpresa dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli nell’estate del 2019. L’attuale giocatore del Fulham, arrivato dalla serie B portoghese, in cui nella sua stagione d’esordio mise a referto 19 goal, non esordì mai in maglia Napoli.

Prima il prestito al Rio Ave, poi la cessione al Benfica per 17 milioni, registrando l’ennesima plusvalenza di livello. Proprio in maglia biancorossa, gli occhi di mezza Europa finirono su Vinicius, che arrivò a conquistarsi la chiamata della Premier League, con il Tottenham che lo scelse come vice Kane. Con gli spurs, Vincius non è poi riuscito ad imporsi, marcando un’unica rete in Premier League, cercando il rilancio dapprima in Olanda, al PSV e poi al Fulham, club londinese a cui il Benfica l’ha ceduto a titolo definitivo nel 2022.

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, però, l’attaccante sarebbe pronto all’ennesima nuova avventura a stretto giro. Nello specifico, il suo passaggio al Galatasaray in prestito per 6 mesi sarebbe ai dettagli. Con ogni probabilità quindi l’ormai ex Napoli andrà a comporre l’attacco turco con Icardi e Dries Mertens, sua vecchia conoscenza, che riabbraccerà l’ex compagno di ritiro dopo oltre 5 anni di distanza.