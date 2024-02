Il Lecce batte la Fiorentina grazie a Dorgu, il Napoli lo ha perso per poche migliaia di euro (ESCLUSIVA)

La gara tra Lecce e Fiorentina è stata decisa da Patrick Dorgu, il danese era stato quasi acquistato dal Napoli: il retroscena.

Si è conclusa da pochissimo la sfida tra Lecce e Fiorentina, anticipo della 23esima giornata del campionato di Serie A. Un match bellissimo con rimonta e contro rimonta che alla fine ha visto trionfare i salentini per 3-2 grazie a due reti realizzate in pieno recupero. Ad aprire le marcature è stato Oudin, poi hanno ribaltato il risultato Mandragora e Beltran per i viola. E quando i tre punti sembrava stessero prendendo la strada di Firenze, è arrivata la clamorosa beffa. Al 92′ Piccoli trova il pareggio di testa, passa un minuto e Patrick Dorgu sigla addirittura la rete del definitivo 3-2, facendo esplodere di gioia lo stadio Via del Mare.

Un risultato che sorride al Napoli, impegnato nella lotta per conquistare il quarto posto in classifica che vale la qualificazione alla prossima Champions League. Se gli azzurri di Walter Mazzarri dovessero conquistare i tre punti contro il Verona domenica al Maradona, si avvicinerebbero all’obiettivo ma soprattutto scavalcherebbero proprio i viola in graduatoria. Un’occasione ghiottissima che i campioni d’Italia non possono lasciarsi sfuggire.

Dorgu fu vicino al Napoli Primavera per 200 mila euro

Il grande protagonista del match tra Lecce e Fiorentina, quindi, è stato Patrick Dorgu, terzino sinistro danese classe 2004. Il talento salentino è stato uno dei migliori della gara. Le sue qualità erano state già apprezzate nello scorso campionato Primavera, vinto proprio dal Lecce. Al termine del torneo Dorgu era stato eletto miglior terzino sinistro del campionato.

Ebbene, il calciatore era stato in realtà già molto vicino al Napoli in passato. Come appreso in esclusiva da SpazioNapoli, Patrick Dorgu era stato già visionato dall’ex d.s. della Primavera, Antimo Grillo, che voleva portarlo in squadra al servizio di mister Nicolò Frustalupi nella scorsa stagione, allenatore degli azzurrini nella scorsa stagione e oggi vice allenatore di Walter Mazzarri in prima squadra. L’affare non andò in porto perché per concludere l’operazione erano richiesti circa 200mila euro, cifra che il Napoli decise di non spendere. Il Lecce ne approfittò e portò a casa il talento danese, pagando la stessa cifra al Nordsjaelland.

Oggi Patrick Dorgu si è preso le luci della ribalta segnando il primo gol in carriera in Serie A, ma le sue qualità erano già note. Le prospettive di questo terzino, tutto potenza e qualità, con un mancino poderoso, sono altissime. Di certo qualcuno al Napoli, oggi, si starà mangiando le mani.

