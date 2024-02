Kvaratskhelia pronto a risorgere: vede rosso con il Verona, i numeri

Numeri importanti per Kvicha Kvaratskhelia che proverà ad impressionare contro i gialloblu nella partita di domenica

Il Napoli tornerà a giocare un incontro allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta dopo quasi un mese. L’ultima partita nello stadio di casa è stata quella del 13 gennaio in cui gli azzurri riuscirono ad imporsi nel derby della Campania contro la Salernitana di Pippo Inzaghi. Lo stadio napoletano, che porta il nome del pibe de oro, durante questa stagione però non ha soddisfatto i tifosi. Quasi sempre presenti in tantissimi, con cifre spesso e volentieri vicine al sold out, i tifosi hanno visto pochi successi in casa durante questa stagi0ne.

Dopo la vittoria con la Salernitana, c’è stata in mezzo la parentesi della Supercoppa italiana giocata in Arabia Saudita e poi il match dell’Olimpico con la Lazio. I partenopei torneranno dunque a Fuorigrotta dove saranno attesi tanti spettatori, curiosi di vedere all’opera i nuovi acquisti del mercato di gennaio. Con i ritorni di Natan e di Franck Zambo Anguissa, Mazzarri potrà contare su due titolari che mancavano da tanto. Ancora niente da fare per Meret e Olivera il cui recupero dall’infortunio, però, sembrerebbe essere molto vicino.

Kvara cerca il record personale contro il Verona

Kvicha Kvaratskhelia sarà sicuramente la stella della partita. Il georgiano era stato assente nella trasferta di Roma contro la Lazio per la diffida ricevuta contro la Salernitana. Diffida che gli ha permesso di giocare la Supercoppa ma che di fatto gli ha fatto saltare la partita contro la squadra di Maurizio Sarri. Occhi puntati su Kvara quindi che, in attesa del ritorno di Osimhen, proverà a prendersi il Napoli sulle spalle e diventare il leader della squadra. Ci sono numeri importanti per il georgiano proprio contro il Verona.

Sono 3 i gol e un assist per Kvara che ha fatto del Verona la sua vittima preferita da quando gioca in Serie A. Proprio nel match di andata, infatti, il georgiano mise a segno una doppietta, l’unica fin qui del suo campionato. Servirà una delle sue miglior versioni per poter trovare i tre punti contro i gialloblu. L’attaccante del Napoli è a secco da sei giornate di campionato. Con la supercoppa diventano 8 le partite in Kvara non va in gol, troppe per un giocatore come lui.