Kvaratskhelia, digiuno preoccupante: il dato sui gol lancia l’allarme

Il quotidiano ha riportato un dato sull’attaccante georgiano che fa allarmare i tifosi, l’anno scorso faceva molto meglio riguardo un aspetto in particolare

Entrati ufficialmente nel weekend post mercato invernale, quello che apre i battenti al 23esimo turno di campionato che vedrà opporsi Napoli e Verona. Un mercato tutto sommato positivo per i partenopei che per questa seconda parte di stagione possono accogliere ben quattro nuovi volti. Da Mazzocchi a Traorè passando per Ngonge e Dendoncker con il giovane Popovic che è stato girato in prestito al Monza. Tutti e quattro sapranno essere in grado di aiutare il Napoli ad ottenere il migliore posizionamento stagionale.

Gli azzurri stanno preparando la sfida di domenica pomeriggio al Verona di Marco Baroni. Dopo quasi un mese si tornerà a giocare allo Stadio Diego Armando Maradona. Qui l’ultima volta c’era stata la vittoria nel derby contro la Salernitana in cui gli azzurri erano riusciti a ribaltarla proprio nei minuti finali. Contro i gialloblu ci sarà il ritorno di Zambo Anguissa, rimasto fuori per tutto il mese di gennaio per rispondere alla chiamata del Camerun in Coppa d’Africa. Anche Natan può essere considerato recuperato, bisognerà vedere se partirà dalla panchina o dal 1′.

A Kvaratskhelia manca la brillantezza della passata stagione

Un altro fondamentale recupero per Walter Mazzarri sarà quello di Kvicha Kvaratskhelia. Il georgiano era stato assente contro la Lazio per squalifica. Oggi però, così come riportato dal Corriere dello Sport, è possibile leggere un’analisi tecnica del rendimento dell’attaccante in questa stagione. L’anno scorso è diventato Mvp della stagione grazie a giocate da capogiro, gol, assist, passaggi chiave in no look e tanta tanta imprevedibilità. Quest’anno, come spiegato dal quotidiano, tutto questo sta venendo a mancare. Gol all’Udinese, una doppietta proprio contro il Verona nella partita di andata, gol contro l’Atalanta e l’ultimo lampo con il Cagliari ben sei giornate fa.

Nell’attesa del ritorno di Osimhen a cui i partenopei si aggrapperanno per cercare disperatamente un posto in Champions, Kvaratskhelia deve diventare il leader della squadra. Serve nuova linfa, giocate e tanta disponibilità per un giocatore che ha bisogno di riconquistare i tifosi a suon di ottime prestazioni. Una stagione, quella attuale, che ricorda difficilmente quella in cui il georgiano si è mostrato alla Serie A e, più in generale all’Europa, riuscendo a conquistare il titolo di miglior giocatore del campionato fino ad arrivare tra i migliori del mondo per il pallone d’oro.