Tornano Kvara e Anguissa, altra rivoluzione Napoli: Mazzarri pensa di cambiare ancora modulo

In vista di Napoli-Verona di campionato, Walter Mazzarri starebbe pensando all’ennesima rivoluzione tattica.

Ultime ore di calciomercato per i club italiani e ultime possibilità per chiudere affari e trattative, dopodiché sarà tempo di pensare solo e soltanto al campo. Da questo punto di vista nessuna novità per il Napoli, che – salvo colpi di scena – ha già chiuso il proprio mercato in entrata e semmai potrebbe gusto concretizzare qualche cessione. Una situazione chiara per Walter Mazzarri, che così si è già concentrato sul prossimo impegno degli azzurri: la sfida con il Verona di domenica pomeriggio allo stadio Maradona.

L’emergenza che si è abbattuta sul Napoli tra Supercoppa Italiana e trasferta di Roma con la Lazio è ormai passata. Kvaratskhelia ha scontato il suo turno di squalifica, così come Cajuste e Simeone, mentre Anguissa è tornato dalla Coppa d’Africa. A questi si uniscono i nuovi acquisti, compreso Traorè. Rientri importantissimi per Mazzarri, che così valuta l’ennesima novità di questa stagione, o meglio un ritorno al passato.

Mazzarri cambia ancora il Napoli, si torna al modulo 4-3-3

Stando a quanto riportato sull’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, l’intenzione del tecnico sarebbe quella di riproporre il 4-3-3 contro il Verona. Ecco quanto evidenziato:

Neanche il tempo di ricominciare da tre che Mazzarri ha deciso di rifarsi in quattro: 4-3-3, scomparso nel deserto arabico e ricomparso ieri non lontano dalla sabbia del litorale di Castel Volturno. In allenamento: le prove di Walter verso la partita di domenica con il Verona. Subito, al volo, cogliendo l’aria nostalgica di uno spogliatoio, di una squadra che l’ha seguito e accompagnato da Riyad a Roma indossando cappello, sciarpa e giubotto tecnico da freddo polare. Una mise da persone intelligenti, capaci di adattarsi all’emergenza delle assenze, ma anche un vestito che sta stretto al Napoli di Kvara e Politano, Di Lorenzo e Simeone, Anguissa e fino a prova contraria anche Zielinski.

Non si esclude, comunque, che Mazzarri possa continuare con la sua collaudata difesa a tre, modificando però qualcosa dell’assetto offensivo rispetto alla gara con la Lazio, inserendo un esterno d’attacco al posto di un centrocampista:

E se proprio non sarà difesa a quattro dal primo minuto, contro il Verona si andrà al massimo di 3-4-3, con Di Lorenzo e Mario Rui sulla linea dei mediani, e con Ostigard nel tris di centrali al posto di un centrocampista.

Insomma, varie idee nella testa dell’allenatore del Napoli che però parte da un assunto: davanti – a meno di novità particolari – si tornerà a vedere il tridente con due esterni laterali e una prima punta di ruolo.