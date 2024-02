Da Castel Volturno, super notizia per Mazzarri: rientra un top

Un’ottima notizia per Walter Mazzarri ed il Napoli, si è allenato in gruppo a Castel Volturno, rientro vicino

Altra mattinata di lavoro all’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri stanno preparando il match contro il Verona in programma domenica allo Stadio Maradona per la 23 esima giornata di Serie A. Sarà una partita importantissima per Mazzarri che dovrà tornare alla vittoria e conquistare così i tre punti utili a smuovere la classifica. Attualmente gli azzurri sono ancorati ancora al nono posto ma di positivo c’è che la quarta posizione, quella che darebbe accesso alla prossima Champions League, dista solo quattro punti.

È l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ad essere al quarto posto attualmente, un mese di gennaio superlativo per i bergamaschi. Spodestare la Dea sarà difficile e per questo servirà il miglior Napoli a partire da domenica prossima contro il Verona. L’ultimo confronto tra le due squadre finì con un’ampia vittoria per i partenopei. Al Bentegodi gli azzurri si imposero per 3-1 grazie ad una doppietta di Kvaratskhelia e alla rete di Politano. Quella fu una delle ultime partite sotto la gestione di Rudi Garcia che, di lì a poco, sarebbe stato esonerato e sostituito con Mazzarri.

Ottime notizie da Castel Volturno

In vista del match di domenica allo Stadio Maradona contro il Verona di Baroni, gli azzurri si sono allenati in mattinata a Castel Volturno. Può sorridere anche Walter Mazzarri che finalmente vede il ritorno di Natan. Il brasiliano infatti ha svolto l’intera sessione di allenamento in gruppo con il resto dei compagni e, con grande probabilità, potrà essere convocato per il match di domenica.

Un’ottima notizia per il Napoli che recupera un titolare in difesa. Natan si era infortunato nel match dell’Olimpico contro la Roma il 23 dicembre. Dopo un brutto contrasto di gioco, la diagnosi è stata quella di una lussazione alla spalla che lo ha tenuto lontano dai campi per oltre un mese. A quel punto, in caso di convocazione, toccherà a Mazzarri decidere se farlo partire dal primo minuto o dalla panchina. Certo è che, in un periodo fondamentale come questo, il recupero di Natan dall’infermeria sarà un toccasana per il tecnico toscano.

Ancora lavoro a parte invece per Alex Meret e per Mathias Olivera. Il portiere italiano ed il difensore uruguaiano però sono sulla via del recupero. Per loro oggi sessione di allenamento personalizzata in campo e ritorno in gruppo che si fa sempre più vicino.