Anguissa leader del Napoli, cos’ha fatto durante la Coppa d’Africa

Anguissa torna a disposizione del Napoli dopo la Coppa d’Africa, spunta un curioso retroscena che testimonia la sua leadership.

Tempo scaduto per il Napoli di Walter Mazzarri. Sono finiti gli alibi e anche le opportunità, da questo momento in poi non ci saranno più scuse per il tecnico e la squadra azzurra, chiamata a una risposta importante da qui al termine del campionato, per provare a raddrizzare una stagione a dir poco deludente, considerando lo status di campioni d’Italia. Il Napoli deve puntare alla qualificazione alla Champions League, traguardo che al momento dista soli 4 punti. L’obiettivo è complicato, ma non impossibile da raggiungere.

De Laurentiis ha messo a disposizione quattro nuovi acquisti arrivati nel mercato di gennaio, ma soprattutto è rientrata l’emergenza squalifiche e anche l’infermeria va pian piano svuotandosi. Già da qualche settimana, inoltre, Mazzarri sta lavorando con la settimana tipo, in modo da inculcare i suoi concetti di calcio alla squadra. L’ultimo step sarà il rientro dei calciatori impegnati in Coppa d’Africa: Anguissa e Osimhen. Il primo è già tornato alla base, mentre il secondo sarà impegnato venerdì 2 febbraio con la sua Nigeria nei quarti di finale della competizione contro l’Angola.

Retroscena Anguissa, messaggi ai compagni del Napoli prima della Supercoppa Italiana

Già il ritorno del centrocampista camerunese, però, rappresenta un grande punto si svolta per il Napoli, che potrà contare di nuovo su uno dei leader della mediana oltre che dello spogliatoio. In tal senso, sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, è riportato un curioso retroscena avvenuto mentre Anguissa era impegnato in Costa d’Avorio per la Coppa d’Africa. Ecco quanto evidenziato:

Anguissa ha fatto il tifo per i suoi compagni durante la Supercoppa, mandando messaggi continui nella chat di squadra. Lui è uno dei leader del gruppo e la sua presenza – in campo e nello spogliatoio – fa tutta la differenza del mondo. Adesso troverà un Napoli rigenerato, con una condizione atletica finalmente ritrovata.

Per il centrocampista, inoltre, dopo il cambio modulo voluto da Mazzarri, ci saranno nuovi compiti tattici da imparare:

Frank dovrà però calarsi in fretta nel nuovo sistema di gioco con cui Mazzarri ha rialzato il Napoli: nel 3-4-3 attuale, Anguissa giocherà accanto a Lobortka e dovrà imparare in fretta a buttarsi alle spalle della punta in fase offensiva, quasi ad altezza di Kvara e Politano. Per accompagnare la manovra, per legare i reparti, per permettere al Napoli di tornare a fare la voce grossa anche nell’area avversaria. Mazzarri sa che per risalire la classifica deve trovare la chiave giusta anche in attacco, ora che ha registrato la difesa.

Il Napoli, già a partire dalla gara con il Verona, non potrà più sbagliare e puntare al successo. Per farlo Mazzarri avrà a, finalmente, a disposizione anche Frank Anguissa.