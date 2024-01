Spalletti ritira la Panchina d’Oro: omaggio da brividi a Napoli

Luciano Spalletti ancora una volta con parole dolci nei confronti della città di Napoli e della squadra azzurra

Ieri è stata una giornata di premiazioni, ancora un’altra per Luciano Spalletti. Il commissario tecnico della Nazionale italiana ha infatti ricevuto la Panchina d’Oro per la stagione 2022/2023. Un grande traguardo raggiunto grazie alla meravigliosa annata condotta con il Napoli dove poi è arrivato il tanto atteso scudetto che in città mancava da 33 anni. Un successo che ha reso fortissimo il legame tra la città partenopea ed il Ct azzurro. La cerimonia si è tenuta al centro sportivo di Coverciano dove Spalletti ha tenuto una lectio magistralis ai suoi colleghi e aspiranti al ruolo di allenatore.

È la seconda volta che il tecnico di Certaldo riceve questo premio dopo averlo ottenuto quando era alla guida dell’Udinese per la stagione 2004/2005. “È il miglior premio che si possa ricevere, una responsabilità che mi impone di essere un allenatore migliore in futuro”. Queste le parole di Spalletti al momento della premiazione.

Le dolci parole per Napoli di Luciano Spalletti

All’indomani del tanto prestigioso premio, dove per la scorsa stagione Luciano Spalletti ha vinto la panchina d’oro, il commissario tecnico ha scritto un post sui suoi profili social.

Su questa panchina risplende il sole di Napoli ed il merito è tutto vostro, grazie di cuore!

Così il ct dell’Italia sul suo account ufficiale di Instagram a ringraziare per la panchina d’oro vinta ieri a Coverciano. Ancora una volta, Spalletti ha voluto demarcare il forte rapporto che si è costruito negli anni con Napoli ed il Napoli. Un percorso culminato con la bellissima e meritatissima vittoria del tricolore che ha inorgoglito tantissimi cittadini partenopei e che ha fatto avvicinare al calcio tante persone che non credevano più in un’impresa del genere. Tante sono le dimostrazioni d’affetto tra Spalletti e la città di Napoli.

Già da qualche settimana infatti il commissario tecnico della Nazionale italiana è diventato un cittadino onorario della città partenopea. Anche in quella circostanza ci tenne, nel suo discorso, a specificare quanto per lui sia diventato tutto magico grazie alla vittoria dello scudetto. Rapporto professionale che tra Spalletti ed il Napoli si è però concluso. Durante questa stagione gli azzurri stanno faticando tanto e si trovano in un brutto momento. Sono in tanti i tifosi a chiedersi se, con ancora Spalletti in panchina, non si sarebbe potuto puntare ad un bis di scudetti.