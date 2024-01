Ex Napoli, nuova squadra per Manolas e Diawara: dove giocheranno

Spariti dai radar della Serie A, Kostas Manolas ed Amadou Diawara sono ormai lontani ricordi di un vecchio Napoli.

Arrivato in pompa magna nel 2019, Kostas Manolas, acquistato per circa 30 milioni dalla Roma, si è rivelata una delle operazioni più fallimentari della gestione De Laurentiis. Infortuni, prestazioni altalenanti, una inaspettata incompatibilità con Koulibaly, vari fattori che hanno portato il greco a non rispettare le attese in maglia azzurra.

Discorso simile per Amadou Diawara, che nel corso della sua prima stagione al Napoli impressionò per personalità, su tutte le gare giocate in azzurro quella al Bernabeu, dove dinanzi al Real Madrid di Zidane l’ex Bologna giocò senza timore alcuno. Da quel momento in poi un rendimento a calare, intervallato però dal goal al Chievo Verona, uno dei momenti più intensi degli ultimi anni al Maradona, all’epoca San Paolo.

Manolas – Diawara, i due ex Napoli pronti per una nuova avventura

I due calciatori, sono da ormai qualche anno “declassati” nelle serie minori. Diawara ha scelto il Belgio, nello specifico l’Anderlecht, con cui dalla scorsa stagione ad oggi ha registrato 47 presenze mettendo a referto un goal.

Manolas, invece, dopo aver coronato il proprio sogno di tornare in Grecia all’Olympiacos, ha lasciato nuovamente la terra natia dopo soli 6 mesi, accordandosi con lo Sharjah FC, clum deli Emirati Arabi che mise per lui sul piatto una ricca offerta. Il centrocampista ellenico, nelle scorse settimane si è svincolato dal club, con la convinzione di potersi giocare le sue ultime cartucce nel vecchio continente.

Sull’ex Napoli e Roma, si sarebbe fiondato dapprima il Sassuolo e successivamente la Salernitana, con il direttore sportivo Walter Sabatini, che complice il rapporto di vecchia data con il calciatore ha provato a portarlo in Campania. La Salernitana, però, alla fine ha optato per Boateng, motivo per cui, per Manolas si sarebbe aperto un ultimo spiraglio per la Serie A, si tratterebbe dell’Hellas Verona, prossimo avversario del Napoli, molto attivo in queste ore. La società scaligera starebbe provando a trovare un accordo con l’esperto centrale nella speranza di poter rafforzare il proprio reparto arretrato secondo Tuttomercatoweb.

Lo stesso portale, ha poi reso nota quella che potrebbe essere la nuova probabile destinazione del sopracitato Diawara: il centrocampista guineano sarebbe ormai prossimo ad una esperienza in Liga, nello specifico al Cadice, che sarebbe particolarmente interessata al giocatore.

Ore decisive per i due ex calciatori del Napoli quindi, che nel giro delle prossime 24 ore potrebbero ritrovarsi nuovamente a calcare i campi dei maggiori campionati europei.