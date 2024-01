Ultime notizie Napoli, cambia ancora squadra: cessione ufficiale

Ultimi giorni di calciomercato con il Napoli molto attivo, il club azzurro ha ufficializzato una cessione.

Mancano sempre meno ore alla chiusura del calciomercato invernale, il gong finale è fissato per giovedì primo febbraio alle ore 20 e fino ad allora saranno tante le trattative che si proveranno a chiudere tra i club italiani. Il Napoli, in tal senso, si guadagna di diritto il titolo di regina del mercato invernale, grazie agli acquisti di Pasquale Mazzocchi, Junior Hamed Traorè, Cyril Ngonge e Leander Dendoncker. Difficile pensare ad ulteriori affari in entrata, anche perché attualmente gli azzurri non avrebbero spazio in lista. Prima di poter effettuare altri colpi in entrata occorrono delle cessioni. Con Demme che già attualmente rischia di restare fuori lista e quindi fermo fino al termine del campionato quando poi il suo contratto scadrà.

L’unica operazione ancora in piedi è quella del possibile arrivo di Nehuen Perez dall’Udinese per circa 18 milioni (bonus inclusi, ndr) per il quale occorrerebbe, però, prima la cessione di Ostigard. Il norvegese si è però conquistato la conferma sul campo e dunque in casa Napoli si starebbe meditando di non effettuare altre operazioni. A movimentarsi è così il mercato degli altri calciatori di proprietà partenopea, come i giovani sfornati in questi anni dalla Primavera.

Giuseppe D’Agostino in prestito al Picerno

Tra questi uno dei più interessanti è certamente Giuseppe D’Agostino, esterno offensivo classe 2003 in grado di giocare sia a sinistra che a destra. L’attaccante azzurro proprio in queste ore ha infatti cambiato squadra in maniera ufficiale, passando dal Monopoli all’AZ Picerno, formazione lucana della provincia di Potenza.

D’Agostino effettua tutta la trafila nel settore giovanile del Napoli, prima di passare lo scorso anno in prestito alla Juve Stabia in Serie C, dove colleziona 5 gol in 35 presenze totali. In questa stagione nuovo prestito in Serie C, ma stavolta al Monopoli, con cui gioca 21 partite mettendo a referto 1 gol e 2 assist. Ora la nuova avventura tra le fila del Picerno, formazione che al momento occupa il secondo posto della classifica del Girone C, proprio alle spalle della Juve Stabia, ex squadra di D’Agostino.

Per l’attaccante di proprietà azzurra ci sarà così l’occasione di potersi mettere in mostra in una squadra di alta classifica e che ormai lotta dichiaratamente per la promozione diretta. Il tecnico Emilio Longo avrà così un ulteriore rinforzo per la sua batteria di esterni offensivi, con il Napoli che lo ceduto ancora in prestito. L’augurio è che D’Agostino possa maturare in fretta per poi tornare in futuro con un ruolo da protagonista in azzurro.