Acquisto in attacco, nuova sorpresa dal Genoa: notizia bomba su Gudmundsson

Albert Gudmundsson è forse la più bella sorpresa di questa stagione in Serie A, sul top player del Genoa c’è già una proposta.

Ultimi giorni di calciomercato per i club di Serie A, ci sarà ancora qualche giorno per le varie squadre per poter concludere le trattative o per affari da chiudere last minute. Il tempo per chiudere tutti gli accordi scade il primo febbraio alle ore 20, con le sedi del calciomercato che quest’anno si divideranno in due checkpoint italiani: Milano e Roma. E di affari ne potrebbero arrivare tanti, uno davvero importanti.

Arriva Vitinha dal Marsiglia, il Genoa può cedere Gudmundsson alla Fiorentina

Tra i club più attivi in Serie A in questa sessione invernale, quanto meno per le cessioni, è sicuramente il Genoa. Dopo la cessione di Dragusin per oltre 30 milioni di euro al Tottenham, potrebbe a sorpresa arrivare un altro addio eccellente: quello di Albert Gudmundsson. Stando a quanto riportato da Sportitalia, infatti, l’islandese è stato messo nel mirino dalla Fiorentina. La società viola vorrebbe regalare un colpo di spessore a Vincenzo Italiano per provare a puntare sulla rincorsa verso il quarto posto e la zona Champions League.

La trattativa al momento sembra in salita perché il grifone non sarebbe intenzionato a cederlo a gennaio, a meno di un’offerta irrinunciabile. La Fiorentina ha espresso la volontà di farsi avanti e ora si attende l’ammontare della proposta economica di Commisso. Intanto il Genoa non è rimasto a guardare ed è già corso ai ripari, in caso di cessione di Gudmundsson. Infatti, stando a quanto rivelato da tuttomercatoweb.com, ha concluso ben due operazioni con il Marsiglia.

È a un passo il riscatto Ruslan Malinovskyi per una cifra che si aggira intorno ai 10 milioni di euro, con il rossoblu che chiudendo la questione a gennaio otterrebbero anche un piccolo sconto dalla società francese. Ma non è finita qui. Sempre dal Marsiglia è in chiusura la trattativa per l’acquisto di Vitinha, attaccante portoghese arrivato lo scorso gennaio per ben 32 milioni di euro dallo Sporting Braga, ma che in Francia non è riuscito ad esprimere tutto il suo potenziale. Il Genoa starebbe per concludere il suo acquisto con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Chiaro che, in caso di nuovo arrivo in avanti, la cessione di Gudmundsson diverrebbe più plausibile.

La notizia interessa in qualche modo anche il Napoli che in estate aveva messo gli occhi sull’islandese, ma alla fine si decide di puntare su Lindstrom dall’Eintracht Francoforte. Acquisto che fin qui non ha dato i frutti sperati.