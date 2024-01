L’Inter passa anche a Firenze, che assist per il Napoli: come cambia la classifica – FOTO

Si è appena conclusa la domenica di Serie A e la classifica attuale, per alcuni aspetti, può sorridere agli azzurri

In attesa di Salernitana-Roma di domani sera che chiuderà la 22^ giornata del campionato di Serie A, la domenica calcistica è terminata con il successo nerazzurro. L’Inter passa anche al Franchi di Firenze e si conferma sempre di più la squadra destinata a vincere lo scudetto a fine stagione. Gli uomini di Simone Inzaghi, non senza qualche difficoltà, hanno vinto per 1-0 grazie al gol del solito Lautaro Martinez. L’attaccante argentino è l’assoluto capocannoniere di questo campionato salendo, con il gol di questa sera, a 19 marcature in 19 presenze.

Un’Inter orfana di 2/3 del centrocampo titolare con Barella e Chalanoglu out per squalifica e sostituiti da Asllani e Frattesi. Nonostante le assenze, la vittoria è comunque arrivata e adesso i nerazzurri comandano la classifica di Serie A con 54 punti e una partita in meno. Dietro subito la Juventus di Max Allegri che, dopo lo stop contro l’Empoli, non è riuscita a confermarsi al primo posto. Passo falso anche per il Milan di Stefano Pioli che, con due rigori sbagliati, si è fatto fermare dal Bologna a San Siro sul 2-2, mantenendo però la terza posizione.

La situazione in classifica del Napoli

Anche il Napoli ha giocato la sua partita questa sera e lo ha fatto all’Olimpico contro la Lazio. Uno 0-0 costituito da poche emozioni e pochi tiri in porta dove, nel finale, la squadra che sembrava voler di più i tre punti è stata però la Lazio. Alla fine niente di fatto ed un punto per entrambe. Il Napoli chiude così al nono posto momentaneo e 32 punti. Lo stop della Fiorentina però può far sorridere gli azzurri. I Viola attualmente occupano la quinta posizione a quota 34 punti mentre, al quarto posto, c’è l’Atalanta di Gasperini con 36.

A questo punto un posto alla prossima nuova Champions League dista soltanto 4 punti. Distanza assolutamente non proibitiva per Walter Mazzarri ed il suo Napoli che dovrà fare di tutto per ridurre il gap con le avversarie. Bisognerà almeno qualificarsi in Champions per poter provare a salvare una stagione che, almeno fin qui, è stata poco fortunata.

Intanto il mercato chiuderà tra pochi giorni, tanti sono i giocatori arrivati in questa sessione e già contro la Lazio abbiamo visto l’esordio di Ngonge e Dendoncker.