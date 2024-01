Lazio-Napoli, scelte inedite di Mazzarri: un’esclusione eccellente

Probabili formazioni Lazio-Napoli, mister Mazzarri ha previsto un esclusione a sorpresa tra le fila degli azzurri: tutti i dettagli

Dopo gli impegni in Supercoppa, che hanno visto un Napoli quasi totalmente rimaneggiato dal punto di vista tattico, ad attendere gli azzurri c’è la ripresa del campionato. I partenopei riprenderanno il cammino in campionato all’Olimpico, contro la Lazio di Sarri. Viste le prestazioni positive in terra araba, è probabile che Mazzarri riproponga il nuovo assetto tattico con la difesa a tre, per la primissima volta in campionato. Tra assenze per infortuni vari, coppe continentali ed espulsioni Mazzarri dovrà inventarsi una formazione del tutto nuova.

Spiccano le assenza di Kvaratskhelia e Simeone, che dovrà scontare in campionato il rosso rimediato in finale di Supercoppa. Assenti ovviamente anche Anguissa e Osimhen, impegnati in Coppa d’Africa. Niente Lazio anche per Cajuste, anche lui squalificato per somma di ammonizioni, Natan, Meret e Olivera, che invece sono alle prese con guai fisici. Una vera e propria emergenza per Mazzarri, che però potrà contare sin da subito sui nuovi innesti del mercato invernale Traorè, Dendoncker e Ngonge.

Lazio-Napoli, nuovo modulo per gli azzurri: le probabili formazioni

Come sottolineato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, nonostante le tante assenze e i rumors delle ultime ore riguardo una possibile partenza da titolare, anche stavolta Mazzarri non punterà su Zielinski, preferito al suo posto Gaetano. Il centrocampista cresciuto nel vivaio del Napoli completerà il reparto con Lobotka e Demme, recuperato da poco dall’infortunio.

Ritrovandosi a puntare su un centrocampo a tre si andrebbe incontro ad un naturale cambio modulo. Il quotidiano spiega che l’idea di Mazzarri è quella di schierare un inedito 3-5-1-1, con Raspadori unico terminale offensivo e Politano a supporto della punta. Sugli esterni spazio a Di Lorenzo e Mazzocchi.

Le possibili scelte di Mazzarri per Lazio-Napoli

Napoli (3-5-1-1): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Demme, Lobotka, Demme, Mazzocchi; Politano; Raspadori. All. Mazzarri

Lazio-Napoli, anche Sarri dovrà far fronte ad assenze pesanti

Anche i biancocelesti dovranno fare i conti con esclusioni eccellenti. In primis quelle di Zaccagni e Immobile. Entrambi dovranno scontare un turno di stop per squalifica. Senza i due perni dell’attacco biancocelesti in attacco ci sarà spazio per Castellanos, Isaksen e Felipe Anderson. A centrocampo ci saranno Rovella, Luis Alberto e Guendouzi, forse l’uomo più in forma in casa Lazio. Per il resto non vi dovrebbero essere troppe sorprese tra le fila del club capitolino.

Lazio-Napoli, chi schiererà Maurizio Sarri