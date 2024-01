Calciomercato Napoli, quando arriva Nehuen Perez? C’è una novità

Calciomercato Napoli, trattativa in chiusura per Nehuen Perez, ci si interroga sulla data prescelta per la firma: arriva una news importante

Alla fine la scelta del Napoli è ricaduta su Nehuen Perez, difensore argentino classe 200o dell’Udinese. Sarà lui a rinforzare il reparto arretrato degli azzurri. Sopratutto nel caso in cui Mazzarri decidesse di adottare per tutto il resto della stagione la difesa a tre, c’è bisogno di un altro centrale, che possa fungere da alternativa ai già presenti in rosa. Inizialmente la squadra di mercato azzurra ha puntato Dragusin, poi gli avvicinamenti per Solet e Brassier, infine l’affondo per Perez.

Il difensore argentino, cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Aregntinos Jr, squadra che per prima ha lanciato Diego Armando Maradona, è strettamente legato all’Atletico Madrid. Sono stati infatti i Colchoneros a portarlo in Europa dall’Argentina, per poi girarlo in prestito al Famalicao prima e al Granada poi. Nel 2021 è arrivato in prestito per un anno all’Udinese, che poi l’anno successivo ha spinto per un acquisto a titolo definitivo. L’Atletico Madrid ha però mantenuto una percentuale sulla rivendita del calciatore. Per lui il Napoli esborserà una cifra vicina ai 18 milioni di euro (16 milioni più 2 di bonus), parte di questi 18 milioni andranno anche nelle casse del club iberico.

Nehuen Perez, si avvicina il giorno della firma con il Napoli

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport il Napoli ha già prenotato le visite mediche di rito per Nehuen Perez. Come di consueto si svolgeranno a Roma, presso la còinica Villa Stuart.

Passaggio fondamentale prima della definitiva firma del contratto con gli azzurri. È previsto per lui un quadriennale da 1,6 milioni di euro totali.

Non è ancora ben chiaro quando si svolgeranno precisamente, sicuramente nei prossimi giorni. In ogni caso Perez, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà a disposizione di mister Mazzarri molto presto.

Perez “sfruttato” dall’Udinese fino all’ultimo: in campo contro l’Atalanta

Nonostante le sempre più insistenti voci di mercato riguardo il suo passaggio in maglia azzurra, mister Cioffi ha sfruttato le prestazioni del centrale argentino il più possibile, come preannunciato qualche giorno fa in conferenza stampa. Perez è stato schierato titolare contro l’Atalanta, tra l’altro nel ruolo di centrale e non da braccetto come al solito. Per lui ben novanta minuti di gara, nei quali ha giocato discretamente. Nonostante la sconfitta dei friulani Perez ha dato conferma di essere tra gli elementi più in forma della rosa bianconera.