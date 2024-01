Zerbin al Monza, Palladino svela: “L’ho voluto per un motivo in particolare”

Alessio Zerbin si è accasato al Monza in questa sessione invernale, un trasferimento in prestito secco per l’ex Gozzano.

Alessio Zerbin è stato uno degli azzurri a cambiare aria in questa sessione di calciomercato invernale condita da tanti acquisti. L’ex Gozzano, autore dell’exploit in Supercoppa Italiana, valso la sfotunata finale con l’Inter, è stato ceduto al Monza con la formula del prestito secco.

La società campione d’Italia crede infatti nel ragazzo, che prima di lasciare il Napoli ha rinnovato il proprio contratto con i partenopei, a dimostrazione di un matrimonio che proseguirà per molti anni con il club campione d’Italia in carica.

Zerbin al Monza: le parole di Palladino sul giovane azzurro

Sull’esterno offensivo italiano c’erano molti club, Frosinone e Bologna su tutti, con i felsinei che già nella scorsa stagioine avevano registrato il rifiuto del calciatore: “Non è un no a voi, ma sono dentro un sogno”, furono queste le oneste parole di Zerbin, che scelse di vivere fino in fondo l’annata culminata con il tricolore.

Situazioe diametralmente opposta da quella attuale, con lo stesso calciatore che ha scelto nei mesi scorsi di mettersi in gioco. Alla fine a spuntarla è stato il Monza, che nel giro di poche ore ha chiuso un doppio colpo dal Napoli, assicurandosi le prestazioni di Popovic e Zerbin.

Proprio in merito alla scelta Zerbin, Raffaele Palladino, tecnico del Monza, si è espresso nel corso dell’ultima conferenza stampa, confermando le voci che vedevano l’esterno offensivo come una sua esplicita richiesta:

“Zerbin può fare più ruoli, è molto duttile. Con noi potrà giocare da esterno di centrocampo, quindi quinto a sinistra o destra. Ripeto, sono tanti i ruoli che può ricoprire, vedremo come adattarci nel corso delle partite, personalmente mi piacerebbe vederlo nel ruolo di trquartista di sinistra“.

Infine, l’ex attaccante di Juventus e Parma, ha espresso le proprie sensazioni in merito alle prime performance di Zerbin in allenamento:

“Mi piace molto, è un ragazzo che si mette a disposizione e che va forte negli allenamenti, un giovane che ha l’atteggiamento giusto e può risultare utile in più ruoli”.

Le premesse per far bene in terra lombarda sembrano quindi esserci tutte. Il Napoli e i suoi tifosi, nel mentre, osserveranno da lontano, consci del valore di un ragazzo forse giudicato troppo velocemente, ma che nelle ultime settimane si era ritagliato il proprio spazio attraverso prestazioni importanti.