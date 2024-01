Romagnoli spavaldo: “Non sono più quelli lì”, lancia la sfida al Napoli

Ci siamo, domani il Napoli riprenderà la propria avventura in campionato affrontando la Lazio dell’ex Maurizio Sarri.

Un Napoli rimaneggiato, ma con un pizzico di fiducia in più, riprenderà domani il proprio campionato di Serie A. All’Olimpico di Roma andrà in scena la sfida contro l’ex Maurizio Sarri e la sua Lazio, in uno degli scontri diretti più attesi del campionato per la corsa Champions.

Dovrà fare di necessità virtù Mazzarri, alle prese con una miriade di squalifiche e indisponibilità, ma con la consapevolezza che dalla prossima settimana potrà nuovamente contare su un gruppo più folto, a cui dovrebbe inoltre aggiungersi Nehuen Perez dell’Udinese. Per l’argentino, le visite mediche dovrebbero essere fissate per martedì prossimo secondo le ultime indiscrezioni dei massimi esperti di calciomercato.

Romagnoli sfida il Napoli: le dichiarazioni del capitano laziale

Domani, però, resta uno snodo fondamentale, una gara che proprio non può esser fallita. Lo sa il patron De Laurentiis, lo sa Walter Mazzarri, ma lo sa anche l’ambiente laziale, a più due sul Napoli con una gara in più dei partenopei.

Alessio Romagnoli, capitano dei biancocelesti, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ai microfoni ufficiali del club, toccando vari temi, non è mancata una piccola “provocazione” al Napoli:

“Il Napoli non è più quello dello scorso anno, lo sappiamo, ma resta una squadra fortissima, nonostante le tante assenze di giocatori fondamentali, mi aspetto una gara difficile. Modulo? Il fatto che l’abbiano cambiato da poco rende tutto più complicato”.

L’ex difensore centrale del Milan ha poi proseguito facendo il punto sulla Lazio e sul momento vissuto in casa delle “aquile”:

“Abbiamo fatto una brutta partita con l’Inter, lo sappiamo, era una gara importante per noi, ci tenevamo tanto. Fa parte del passato però, lo registriamo e guardiamo avanti al campionato” – infine, un pensiero sul reparto difensivo, tra i fiori all’occhiello della stagione in corso: “Siamo una delle difese più complete della Serie A? Vero, ma possiamo fare ancora molto di più. Siamo tanti, questo è un fattore che ci aiuta perchè il gruppo viene prima del singolo, chiunque gioca sa che deve fare bene”.

Nonstante il netto tre a zero registrato in Supercoppa, quindi, pare che la Lazio arrivi al big match di domani carica di consapevolezze, vogliosa di dare una spallata che potrebbe essere decisiva al Napoli nella corsa al quarto posto e annessa Champions.