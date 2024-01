Lazio-Napoli, Mazzarri pensa al nuovo acquisto: potrebbe scendere subito in campo

Ci siamo, la sfida tra Lazio e Napoli è alle porte: tra poco più di ventiquattro ore gli azzurri affronteranno i biancocelesti.

Lazio – Napoli, l’ennesimo crocevia della stagione napoletana. La sfida contro l’ex Maurizio Sarri rappresenta un appuntamento importante, per non dire fondamentale, nella lotta per il quarto posto. Tante le assenze a cui dovrà far fronte Walter Mazzarri, buchi presenti a causa di infortuni e squalifiche, oltre che all’ormai registrata Coppa d’Africa.

L’ex Torino e Cagliari, però, potrà contare sui nuovi innesti scelti dalla società, soprattutto su quelli già pronti per poter scegliere in campo, non ultimo Leander Dendoncker, arrivato in prestito dall’Aston Villa.

Verso Lazio – Napoli: Mazzarri stuzzicato da una idea

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il belga, arrivato da pochi giorni ma già al lavoro in quel di Castel Volturno, troverà con ogni probabilità spazio nella ripresa. Dovrebbero essere Demme e Lobotka, coadiuvati da Piotr Zielinski, a comporre il terzetto titolare del centrocampo del Napoli, con l’ormai ex villains pronto a subentrare.

Un centrocampista tutto centimetri e muscoli, che nei momenti più intensi della gara potrebbe dare man forte alla zona mediana, donando quel prezioso filtro dinanzi alla difesa. Non ci sarà invece Hamed Jr Traorè, o meglio, sarà convocato ma non prenderà parte alla gara: l’ivoriano, out da troppo tempo, necessiterà ancora di qualche settimana di intense sedute prima di trovare la condizione migliore.

Discorso diverso per Mazzocchi, che dopo l’esordio da incubo contro il Torino, si è rifatto con gli interessi disputando due ottime prove in Supercoppa Italiana. L’esterno ex Salernitana ha colpito molto Walter Mazzarri per la forza nelle gambe e la capacità di giocare tutta fascia, probabile che quindi venga premiato ancora con una maglia da titolare, affidando a capitan Di Lorenzo il ruolo di braccetto.

La novità più interessante secondo la rosea, però, riguarda il tridente offensivo. Cyril Ngonge avrebbe infatti impressionato allenatore e compagni, tanto da guadagnarsi la possibilità di esser schierato dal primo minuto. Non solo esterno largo a destra, l’idea di Mazzarri sarebbe quella di provarlo falso nueve, ruolo ricoperto già all’Hellas Verona, in cui il belga si era disimpegnato alla grande.

Insomma, sarà un Napoli nuovo, in attesa dei rientri ormai prossimi dei tanti azzurri out. Ricordiamo che questa sera ci sarà infatti la sfida ad eliminazione diretta tra Camerun e Nigeria, che decreterà il rientro di uno tra Anguissa ed Osimhen alla base.