UFFICIALE – Dendoncker è un nuovo giocatore del Napoli: cifre e dettagli dell’operazione

ULTIM’ORA – Calciomercato, il Napoli ha ufficializzato il quarto acquisto della sessione di gennaio, Dendoncker: contratto depositato in Lega

Dendoncker è un nuovo giocatore del Napoli. Ora è ufficiale, il centrocampista belga ha completato il suo passaggio in maglia azzurra. Il mediano si aggiunge a Pasquale Mazzocchi, Hamed Junior Traorè e Cyril Ngonge, tra gli acquisti di questa sessione di calciomercato. Inoltre c’è da aggiungere che il Napoli sta per chiudere anche il difensore centrale, c’è l’accordo con Nehuen Perez dell’Udinese, che andrebbe quindi a completare il reparto arretrato a disposizione di mister Mazzarri. Da non dimenticare anche il giovane Popovic, girato fino a fine stagione al Monza. Il Napoli si conferma dunque la regina di questo calciomercato invernale.

Si tratta infatti di una sessione di mercato atipica per la gestione De Laurentiis, che solitamente non fa grossi investimenti a gennaio. Quest’anno invece, sarà per la prima metà di stagione davvero poco soddisfacente oppure per motivi legati al cambio di impostazione tattica, gli azzurri sono senz’alcun dubbio il club più attivo sul mercato. Dendoncker arriva dall’Aston Villa, a titolo temporaneo. L’accordo verte su un prestito fino a fin stagione, con diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro.

Dendoncker al Napoli: i dettagli del contratto

Il tutto è confermato dal contratto depositato, visibile sul sito ufficiale della Lega, che conferma come l’operazione sia avvenuta a titolo temporaneo. Il belga ha completato ieri le visite mediche di rito e potrebbe essere inserito nella lista dei convocato già in vista della prossima gara contro la Lazio.

Per quanto riguarda l’ingaggio che percepirà si parla di 4 milioni di sterline a stagione, che è la stessa cifra che percepisce all’Aston Villa, questo perché il Napoli lo ha preso con la formula del prestito. Qualora si volesse esercitare il diritto di riscatto verrà con ogni probabilità riformulata la proposta di stipendio.

Dendoncker, nuova soluzione tattica per Mazzarri

Tatticamente può rivelarsi un giocatore molto utile per Mazzarri. Dendoncker è infatti in grado di poter giocare sia a centrocampo, dinanzi alla difesa che nei due (o tre) centrali della linea difensiva. La sua caratteristica principale è senza dubbio la forza fisica; l’altezza (188 cm) gli permette di essere dominante sugli scontri aerei, e non solo. In sostanza è un tipo di centrocampista che al Napoli mancava e che, in determinate situazioni di gara, può essere una risorsa fondamentale. Staremo a vedere se Mazzarri punterà su di lui già a partire dal prossimo match contro la Lazio.

C’è anche il tweet di De Laurentiis: “Benvenuto Leander!”

Alla fine è arrivato anche l’annuncio ufficiale del Napoli, che ha accolto il centrocampista con un post sul profilo Instagram ufficiale. Come di consueto anche il presidente De Laurentiis ha accolto Dendoncker con un tweet. “Benvenuto Lenader!”, questa la didascalia.