Gollini ora insidia Meret: titolarità in bilico? Mazzarri allo scoperto sul ballottaggio

Le buone prestazioni di Gollini mettono a rischio la titolarità di Gollini? Mazzarri ha deciso su chi puntare per il resto della stagione

Chi è il portiere titolare del Napoli? Ad inizio stagione si sarebbe potuto rispondere, senza alcuna esitazione, Alex Meret. Tuttavia, negli ultimi tempi, le quotazioni di Pierluigi Gollini stanno salendo sempre più. Tocca quindi a mister Mazzarri scegliere su chi dei due puntare per il resto della stagione. Decisione che potrebbe influire tanto sul futuro di entrambi i calciatori e sulle strategie di mercato estive della società.

Gollini è salito in cattedra dopo l’infortunio di Meret. L’estremo difensore dell’Udinese si è infortunato contro il Monza, in casa, quando è stato sostituito da Contini. Gli esami successivi all’episodio del Maradona hanno evidenziato una lesione di secondo grado del muscolo semimembranoso sinistro, che richiede quantomeno un mese e mezzo di riposo per compiere un completo ripristino delle facoltà muscolari. Il recupero non è lontano, negli ultimi giorni si sta allenando in palestra, con un programma di allenamento personalizzato. Per questo motivo comincia ad avvicinarsi per Mazzarri il momento decisivo, quello in cui prendere una decisione definitiva sul portiere titolare del Napoli.

Gollini o Meret? Chi sarà il portiere titolare del Napoli

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, l’impressione è che quando avrà completato l’iter riabilitativo previsto, Meret ritorni ad essere il portiere titolare del Napoli. Bisogna però mettere le cose in chiaro, anche in previsione di alcune dinamiche di mercato che potrebbe scaturire la scelta.

Se dovesse essere di nuovo messa in bilico la sua assoluta titolarità, come avvenuto negli anni scorsi con Ospina, ad esempio, con ogni probabilità Meret non rinnoverebbe a fine anno. Lui è però sereno che il Napoli mantenga la promessa, affidandogli la porta del Maradona ancora per un bel po’ di tempo.

Portiere titolare del Napoli, tutti i possibili scenari

Dal canto suo Gollini, forte delle ottime prestazioni in Supercoppa, nelle quali ha conquistato la fiducia di tifosi, allenatore e compagni, ora si sente un po’ titolare. Quindi, non accetterebbe con piacere un ruolo da riserva. E anche per questo motivo è bene mettere le cose in chiaro sin da subito, a partire dal momento in cui Meret sarà a disposizione di mister Mazzarri. Intanto contro la Lazio in porta ci sarà Gollini, che avrà un’ulteriore occasione per far ricredere Mazzarri.