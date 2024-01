Napoli, con Dendoncker Mazzarri cambia modulo: annunciata la “rivoluzione”

L’acquisto di Leander Dendoncker apre nuovi scenari e diverse possibilità al Napoli e a Walter Mazzarri

Mancano ancora pochi giorni al ritorno del Napoli in campionato. Durante questa settimana gli azzurri si erano fermati dalla Serie A per potersi dirigere in Arabia Saudita e giocarsi la Supercoppa Italiana. Trofeo che era stato ad un passo e che poi è sfumato soltanto negli ultimi minuti della finale contro l’Inter. I nerazzurri hanno infatti tolto ai partenopei la gioia di rientrare in città con il primo titolo stagionale. Avesse vinto la Supercoppa, il morale della squadra sarebbe tornato su alti livelli, ma di questa esperienza non tutto è da buttare.

Gli azzurri, grazie a Walter Mazzarri, hanno infatti trovato un nuovo modo di giocare. Il tecnico di San Vincenzo livornese è tornato a giocare con il modulo che più ritiene congegnale e che più ha utilizzato durante la sua lunga carriera da allenatore, quello con la difesa a 3 centrali. Uno stile di gioco che non è passato inosservato che, a molti tifosi, è piaciuto. Meno efficaci in zona gol ma molto più sicuri in difesa.

Mazzarri – Difesa a tre solo temporanea o riconferma?

Poco dopo la vittoria in semifinale contro la Fiorentina, Mazzarri aveva specificato che il 3-4-3 sarebbe stato un modulo soltanto temporaneo. Rivisto nuovamente con l’Inter, con l’espulsione anzitempo del Cholito Simeone però, il modulo di Mazzarri non è riuscito a dare le stesse garanzie che aveva dato contro i viola. Negli ultimi giorni la dirigenza del Napoli aveva portato a termine una trattativa lampo per il centrocampista belga Leander Dendoncker, dall’Aston Villa. Il giocatore ha già svolto le visite mediche a Villa Stuart. Si attende soltanto l’ufficialità del club partenopeo.

Sono in molti a chiedersi in quale posizione di campo giocherà effettivamente Dendoncker. Utilizzato sia come mediano che come difensore centrale, il belga ha una lunga carriera in Premier League con 150 presenze tra Wolverhampton e Aston Villa. A rispondere ai quesiti è stato Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli intervistato per l’edizione odierna dalla Gazzetta dello Sport.

“Dendoncker è più un mediano. È l’uomo con il quale tornare al 4-3-3. Mi piace, è un incontrista che sa cosa fare con il pallone tra i piedi. Lo seguo da quando era uno dei prospetti più interessanti del calcio belga. Problemi al Napoli? Ha giocato poco all’Aston Villa, potrebbe risentirne. Mazzarri tornerà al vecchio modulo, altrimenti il suo acquisto non avrebbe senso”. Così Salvatore Bagni alla Gazzetta dello Sport.