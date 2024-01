Giallo Zielinski: il Napoli medita una decisione clamorosa

Tiene banco in casa Napoli la situazione relativa a Piotr Zielinski, ormai destinato all’Inter per la prossima stagione.

Piotr Zielinski ed il Napoli sono pronti a separarsi. Un amore, quello del polacco e il Napoli, iniziato nel lontano 2016, in grado di fruttare una Coppa Italia e soprattutto uno scudetto, tricolore segnato dall’immagine emblematica dell’ex Empoli, che sullo 0-1 di Raspadori, per molti vero goal – titolo, si accasciò a terra.

Questa estate il centrocampista ha rifiutato le sirene arabe che avrebbero ricoperto d’oro il giocatore: una proposta di ingaggio tra i 12 – 15 milioni a stagione, non bastati per allontanare Zielinski e consorete dall’ombra del Vesuvio, troppo legati ad una città che sembrava essergli rimasta dentro. Un rifiuto che pareva presagire un rinnovo a vita, un pò come accaduto per capitan Di Lorenzo e Mario Rui, purtroppo, per motivi ad oggi sconosciuti, così non è stato.

Zielinski – Napoli: punto di non ritorno, cosa filtra

Secondo le ultime indiscrezioni rilasciate da più fonti, tra il giocatore ed il Napoli sarebbe calato il gelo assoluto. La dirigenza dei campioni d’Italia in carica avrebbe offerto a Zielinski una proposta d’ingaggio rispedita al mittente, facendo così arrendere i partenopei all’idea di dover perdere il giocatore a zero.

Dietro incombe l’ombra dell’Inter, nello specifico di Beppe Marotta, esperto dirigente sapiente nello sfruttare le situazioni contrattuali in scadenza, con cui l’ex Empoli avrebbe già un principio d’accordo. Una decisione che ha infastidito non poco il patron De Laurentiis, che secondo quanto riportato da Sky Sport, starebbe meditando una decisione clamorosa.

Con l’acquisto di Nehuen Perez, ormai prossimo a tingersi d’azzurro, la società sarà infatti costretta ad una decisione relativa alle liste. Oltre al “solito” Diego Demme, in lizza per finire fuori rosa sarebbe finito proprio Zielinski, titolare inamovibile delle ultime stagioni del Napoli e protagonista assoluto dello scudetto. Una situazione inimmaginabile solo pochi mesi fa, quando nel post tricolore il rifiuto del calciatore alle sirene arabe aveva lasciato presagire il prosieguo di una storia inusuale per il calcio moderno.

Purtroppo, a meno di clamorosi colpi di scena, non dovrebbe esser così. Come raccontato da Nicolò Schira, espeto di calciomercato, infatti, la possibilità che Zielinski finisca fuori rosa negli ultimi mesi che lo legano al Napoli si fa sempre più concreta. Tra calciatore e società sarebbe addirittura calato il “gelo” secondo quest’ultimo. Insomma, staremo a vedere, ad oggi con un quarto posto da raggiungere rinunciare a Zielinski sembrerebbe ad onor del vero una scelta fin troppo azzardata.