Chi è la fidanzata di Nehuen Perez: foto e curiosità

Il Napoli sembra vicinissimo al suo ultimo acquisto di gennaio: si tratta di Nehuen Perez dell’Udinese, ex Atletico Madrid.

Ci siamo, il Napoli sembra vicinissimo al suo ultimo acquisto della facoltosa sessione invernale di calciomercato. Dopo: Mazzocchi, Traorè, Ngonge e Dedoncker, stando alle ultime indiscrezioni sarebbe arrivato il turno di Nehuen Perez. Il calciatore argentino, con un passato nell’Atletico Madrid del “Cholo” Simeone, è il prescelto di società a soprattutto del tecnico toscano Walter Mazzarri, che aveva dato la sua priorità in merito agli interventi da apporre in sede di mercato proprio al centrale difensivo. Serviva dinamicità e qualità in un reparto arretrato troppo traballante, che nell’ultimo periodo si è trovato inoltre a far a meno di Natan, lungo degente.

Una scelta, quella di Nehuen Perez, che rafforza inoltre la sensazione del passaggio di consegne dal 4-3-3 al 3-4-2-1, considerando che il calciatore dell’Udinese è un conoscitore esperto del modulo a tre centrali. Con ogni probabilità, visto il piede destro, quest’ultimo occuperà la casella in cui in occasione della Supercoppa si è destreggiato con ottimi risultati capitan Di Lorenzo, che tornerebbe così ad occupare il suo ruolo naturale, potendo contare sulla presenza di Mazzocchi, che permetterà al terzino della nazionale italiana di non dover ricadere in sforzi troppo eccessivi.

Fidanzata Perez, chi è

Un investimento importante, al pari di quello che ha portato Cyril Ngonge sotto l’ombra del Vesuvio, il più esoso del mese di gennaio: Perez dovrebbe infatti essere acquistato a titolo definitivo per 18 milioni, inutile il tentativo della società campione d’Italia di abbassare le pretese tramite l’inserimento di Ostigard, che si era promesso al Genoa, motivo per cui ha rifiutato la piazza di Udine. Secondo fonti autorevoli, tra questa sera, al massimo domani, dovrebbero arrivare anche le firme che precederanno l’ufficializzazione del colpo che completerà una campagna acquisti importante, con l’obiettivo quarto posto nel mirino.

Il centrale argentino, però, non sarà il solo a raggiungere Napoli, con lui ci sarà sicuramente la sua fidanzata, connazionale dell’ex colchoneros. Un’altra bellissima wag, che sicuramente infiammerà ulteriormente la piazza partenopea.

L’argentina, che sul suo profilo Instagram si fa chiamare “Chechhhe“, conta ben ventiduemila followers, numeri destinati a crescere conoscendo la passionalità del pubblico napoletano, da sempre attento anche alla vita “privata” dei suoi beniamini. Tante le foto insieme al difensore argentino sul suo profilo: i due sembrano una coppia molto unita. Al momento, non sono molte le informazioni su di lei, ma sicuramente avrà modo di farsi conoscere dopo l’arrivo del calciatore a Napoli. Insomma, un doppio colpo, o meglio arrivo gradito alle fauci del Vesuvio.